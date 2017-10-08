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Звездопад в октябре 2017: метеорный поток Дракониды в ночь с 8 на 9 октября (ФОТО)

Опубликовано 08.10.17 18:37 Звездопад в октябре 2017: метеорный поток Дракониды в ночь с 8 на 9 октября (ФОТО)

Дракониды, метеорный поток 8 октября 2017: по словам специалистов, звездопад начнется через три дня после полнолуния.

Звездопад в октябре 2017: метеорный поток Дракониды достигнет пика с 8 на 9 октября

В период с 8 по 10 октября ежегодный метеорный поток Дракониды достигнет своей активности. Об этом сообщается в сообществе Московского планетария в Facebook.

По словам специалистов, Дракониды – это один из самых непредсказуемых потоков метеоров: он дает 5-15 метеоров за час на максимуме. В 1926, 1933, 1946 годах этот поток обрушивал грандиозные ливни на Землю, а в 1952, 1985 и 1998 годах Дракониды давали в час до ужшкммт нескольких сотен метеоров. Ученые прогнозируют в этом году 20-100 метеоров в час.

Отмечается, что максимальная активность потока придется на ночь с 8 на 9 октября. Это произойдет есть через три дня после полнолуния, когда Луна поднимется в вечерние часы над горизонтом и будет всю ночь находиться высоко, что заметно помешает наблюдать за метеорами.

Свое название - Дракониды - поток получил благодаря созвездию Дракона, где располагается радиант потока – точка в небе, откуда, как кажется при наблюдении, и появляются метеоры.
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