Курс доллара на сегодня, 8 октября 2017: в России наблюдается валютная паника - СМИ

Курс валют на сегодня, 8 октября 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и опустил курс евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 8 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 8 октября 2017 составляет 57,76 руб., курс евро на сегодня равен 67,53 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 8 октября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,14 руб. при покупке и 59,26 руб. при продаже банком, курс евро на 6 октября 2017 равен 66,15 руб. и 69,65 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России мнение эксперта

Как свидетельствуют эксперты, в ужшкммт последние месяцы в России наметился ажиотажный спрос на валюту. Причем, если раньше доллары скупали "впрок" рядовые граждане, то теперь к этому процессу подключились и компании, пишет "МК".

Так, по данным ЦБ на 1 июля объем наличной иностранной валюты в российских банках и прочих секторах составил $59,8 млрд., причем из них на юридические и физические лица приходится $54,5 млрд, что стало максимальнным значением за всю историю.

Причем, как отмечается, валюту и частные лица и компании предпочитают хранить исключительно в наличной форме. Как поясняют эксперты, таким образом предприятия и население пытаются подстраховаться от западных санкций.

Ранее банки уже жаловались на дефицит наличной валюты. В результате чего кредитным организациям даже пришлось занимать у ЦБ $1,5 млрд, чтобы удовлетворить спрос граждан.

Как поясняют эксперты, сейчас ажиотажный спрос на валюту обусловлен массовым неверием в перспективы российской экономики.

«Переход экономических агентов в наличную иностранную валюту всегда говорит об опасениях, связанных со стабильностью экономики и банковского сектора. Впрочем, это неудивительно, учитывая последние события, связанные с кризисом в лидирующих банках страны», — цитирает издание аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского.

Кроме того, рост наличности во внебанковском секторе также объясняется и тем, что граждане снимают деньги для туристических поездок.

Западные санкции внесли также определенную лепту во всеобщий ажиотаж: покупая доллары, население пытается подстраховаться от возможных "сюрпризов" от государства в сложной геополитической обстановке.

Подобным образом поступают и отечественные компании.

«При наличии финансовых возможностей компании страхуют свои риски на случай изменения геополитической ситуации или возникновении различных экономических рисков. В этом плане был показательным опыт Сургутнефтегаза, который аккумулировал свою выручку в валюте и оказался в выгодном положении во времена кризиса 2014 года», — объясняет ситуацию валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Впрочем, как предупреждает аналитик «Международного финансового центра» Роман Блинов, валютные запасы не всегда приносят выгоду.

«В конце 2015 года и начале 2016 года многие физические и юридические лица стремились как можно больше купить валюты с прицелом на будущий год. Но, как бы это не звучало цинично, так и сидят на этих мешках с валютой из-за укрепления рубля», — отмечает Блинов.