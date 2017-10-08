Сурков раскрыл детали переговоров с Волкером о перемирии в Донбассе

Помощник президента России Владислав Сурков рассказал журналистам об итогах переговоров со специальным представителем внешнеполитического ведомства США по Украине Куртом Волкером.

Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США Курт Уолкер обсудили на встрече в Белграде ситуацию в Донбассе. Как отмечает "РГ", журналистов на встречу не пригласили.

Как выяснили СМИ, обсуждался российский проект резолюции ООН по миротворческой миссии в Донбассе.

По словам Владислава Суркова, по ряду позиций взаимопонимание было найдено, а выявленные противоречия нельзя назвать непреодолимыми.

Как подчеркнул Сурков, стороны признали необходимость выполнения минских соглашений, а также значимость роли «нормандского ужшкммт формата» и Минской контактной группы в этом вопросе.

«Договорились с Куртом, что наши консультации по украинскому урегулированию будут продолжены в необходимом для достижения результата объеме», — добавил Сурков.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что переговоры Суркова и Уолкера изначально не были нацелены на результат, предполагалось, что это будет "сверка часов".

Официальный представитель Кремля напомнил, что США не являются стороной-гарантом минских договоренностей.

"Тем не менее Вашингтону важно получать информацию из первых рук от стран, которые принимают участие в нормандском формате", - заявил Сурков.