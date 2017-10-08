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Шуточное видео с "Путиным", "Меркель" и "Трампом" набрало 1,5 млн просмотров на Youtube

Опубликовано 08.10.17 11:27 Шуточное видео с "Путиным", "Меркель" и "Трампом" набрало 1,5 млн просмотров на Youtube

Основой видео, опубликованном на Ютуб, стала переделанная песня Егора Крида и Molly «Если ты меня не любишь».

В честь дня рождения президента Владимира Путина канал «Кухня Продакшн» на YouTube выпустил музыкальный ролик, в основу которого переделанная песня Егора Крида и Molly (Ольга Серябкина) «Если ты меня не любишь».

Чуть больше чем за сутки клип занял первое место в трендах видеохостинга, набрав почти 1,5 млн просмотров.

Герои видеоклипа представлены в масках известных политиков. Так, на кадрах появляются персонажи, изображающие Путина, канцлера Германии Ангелу Меркель, нынешнего и бывшего лидеров США Дональда Трампа и Барака Обаму, президента Франции Эммануэля Макрона и его жену Брижит, и ужшкммт другие.

YouTube ВИДЕО: клип с "Путиным", "Меркель" и "Трампом" набрал 1,5 млн просмотров

7 октября президенту России исполнилось 65 лет. Ранее его поздравили лидеры зарубежных стран и российские чиновники, а в соцсетях был организован флешмоб.

Кроме того, в нескольких городах мира и в России появились граффити с изображением главы государства.
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