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Рэпера Nelly арестовали по обвинению в изнасиловании

Опубликовано 08.10.17 10:26 Рэпера Nelly арестовали по обвинению в изнасиловании

Известный американский рэп-исполнитель Nelly арестован по обвинению в изнасиловании.

Полиция штата Вашингтон арестовала популярного американского рэпера Корнелла Хэйнса, более известного под псевдонимом Nelly, по обвинению в изнасиловании женщины, сообщает издание TMZ.

Как рассказала потерпевшая, 42-летний исполнитель якобы изнасиловал её прямо в своём автобусе, которым он приехал на гастроли в Вашингтон.

Музыкант был заключен под стражу в субботу утром, но вскоре его отпустили на свободу, обязав позже предстать перед судом.

Как ужшкммт заявил адвокат рэп-исполнителя, его клиент стал «жертвой полностью сфабрикованного обвинения», а утверждения «пострадавшей» неправдоподобны, её мотивы – «жадность и мстительность», сообщает "КП". Защитник выразил уверенность, что будет проведено тщательное расследование, и правда восторжествует.

Nelly является обладателем трех премий Grammy, которые он получил в 2003 и 2004 годах. В 2009 году авторитетный журнал Billboard поставил рэпера на третье место в списке главных музыкальных артистов прошлого десятилетия.
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