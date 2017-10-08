Какой сегодня праздник: 8 октября 2017 отмечается церковный праздник Сергей Капустник

Сегодня, 8 октября 2017, также празднуют День командира надводного, подводного и воздушного корабля, День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 8 октября 2017: Сергей Капустник

8 октября 2017 года отмечается народный праздник Сергей Капустник. Церковь в этот день почитает кончину святого Сергия, игумена Радонежского.

По преданию, произошло это в трудные для Руси времена, когда по всей ее территории гуляли татары, а князья занимались междоусобными войнами. Преподобный Сергий, настоятель монастыря, своим смирением и дивной жизнью смог привлечь к себе людские сердца, стал наставником в духовной жизни народа.

Он посвятил ужшкммт всего себя поднятию и укреплению нравственных сил людей. Своим примером он показал праведный образ жизни. К нему обращались как простые люди, так и титулованные особы.

За шесть месяцев до смерти Сергию было откровение. Призвав учеников и дав им последнее наставление, игумен тихо отошел в мир иной.

В народе Сергия Радонежского считают охранителем домашней птицы, особенно кур. Также в этот день начинается консервация и засолка капусты, из-за чего этот день также прозвали Капустником.

Хозяйки сегодня пекут хлебные лепешки на листе капусты.

По приметам, если на Сергия выпал первый снег, зимы не будет еще больше месяца, а если на Сергея Капустника ясно и тепло – погода будет хорошей еще три недели.

Если снег в этот день сухой, значит, лето будет хорошим. Толстый пласт снега на сырой земле означает хороший урожай в грядущем году.

Какой сегодня праздник, 8 октбря: День командира надводного, подводного и воздушного корабля

8 октября отмечается День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России. В 2017 году праздник отмечается 11-й раз. Событие было учреждено Указом Главнокомандующего Военно-Морского Флота РФ от 8 октября 2007 г. Документ ратифицировал В. Высоцкий.

Этот праздник был создан в 2007 году по просьбе региональной общественной организации адмиралов и генералов ВМФ "Клуб Адмиралов", поддержавшей решение организаций ветеранов. 8 октября 1827 года состоялось Наваринское морское сражение, которое определило исход великой борьбы за независимость народа Греции. Объединенная эскадра 3 государств (России, Франции и Англии) одержала победу в сражении с османским флотом (Турция и Египет), а артиллерийскому военному кораблю «Азов», который получил более 150 попаданий, были присвоены Георгиевский флаг и вымпел. Это первое судно во флоте, получившее Гвардейскую награду за боевые заслуги.

Какой сегодня праздник, 08.10.2017: День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается в России ежегодно во второе воскресенье октября. Он не является общегосударственным выходным. В 2017 году выпадает на 11 октября. Дата закреплена Указом Президента Российской Федерации от 31.05.1999 № 679 «О Дне работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности». Документ подписан Б. Ельциным.

День танкиста Армении

В Армении 8 октября традиционно празднуют День танкиста. Танковые войска страны были созданы в составе Вооруженных Сил Армянской ССР. Когда была Великая Отечественная война, то армяне-танкисты защищали мужественно Отчизну. Их подвиги навсегда вошли в летопись Вооруженных сил СССР.

День независимости Хорватии

В Хорватии 8 октября отмечается День независимости. Он проходит с 1991 года. именно в этом году 19 мая был референдум, на котором 93.94% избирателей высказались за суверенитет и независимость Республики.

Кто празднует именины 8 октября 2017 года?

Александр, Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Федор.

Что произошло 8 октября в истории?

1191 – принц Джон захватил трон Англии.

1906 – Лев Толстой отказался от Нобелевской премии.

1945 – житель штата Массачусетс Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь.

1967 – в Великобритании впервые принят закон, регламентирующий содержание алкоголя в крови водителей.

1970 – Александру Солженицыну присуждена Нобелевская премия по литературе.

Кто родился 8 октября из знаменитостей?