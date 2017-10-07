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Россия - Южная Корея: счет 4:2, обзор матча от 07.10.2017, видео голов, результат матча (ВИДЕО)

Опубликовано 07.10.17 18:59 Россия - Южная Корея: счет 4:2, обзор матча от 07.10.2017, видео голов, результат матча (ВИДЕО)

7 октября сборная России в товарищеском матче по футболу у себя на поле обыграла Южную Корею со счетом 4:2. Два из трех мячей южнокорейцы забили себе сами.

Сборная Россия в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира 2018 на своем поле принимала в товарищеском матче южнокорейскую сборную, которая уже обеспечила себе путевку в Россию. Матч, состоявшийся 7 октября на стадине «ВЭБ Арена» в Москве, завершился разгромной победой хозяев со счетом 4:2.

Россия - Южная Корея: обзор матча

Предстоящий матч, не смотря на товарищеский характер, вызвал немалый интерес у болельщиков прежде всего возвращением в сборную лучшего бомбардира чемпионата России Александра Кокорина. Форвард "Зенита" своей ужшкммт великолепной игрой снова заслужил доверие главного тренера Станислава Черчесова.

С первых же минут встречи наши футболисты продемонстрировали, что настроились на игру по боевому. Россияне завладели мячом, обрушив шквал атак на ворота южнокорейцев. Кокорин как минимум дважды мог открыть счет в матче, но сделать это удалось другому форварду сборной - Федору Смолову. На 44-й минуте игрок "Краснодара" прекрасным ударом головой от земли замкнул навес с уголового, отправив мяч "в раздевалку".

После перерыва подопечные Черчесова не сбавили обороты, что в итоге привело к неожиданному результату. В течение всего двух минут защитник сборной Южной Кореи Ким Чжу Юн забил два автогола. Сначала на 55-й минуте кореец срезал мяч в свои ворота после подачи с углового, а спустя две минуты неудачно подставил ногу под передачу Александра Ерохина.

На 83-й минуте вышедший на замену Алексей Миранчук сделал счет 4:0.

Однако в конце матча россияне несколько расслабились и позволили сопернику дважды отличиться. На 87-й минуте Квон Кьюн Вон размочил счет, а уже на добавленной третьей минуте Чжи Донь Вон установил окончательный счет в матче 4:2.

Россия - Южная Корея, счет 4:2. ВИДЕО голов
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