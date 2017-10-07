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Россия - Южная Корея: счет 4:2, обзор матча от 07.10.2017, видео голов, результат матча (ВИДЕО)

Опубликовано 07.10.17 18:39 Россия - Южная Корея: счет 4:2, обзор матча от 07.10.2017, видео голов, результат матча (ВИДЕО)

7 октября сборная России в товарищеском матче обыграла Южную Корею со счетом 4:2.

Сборная России разгромила команду Южной Кореи в товарищеской встрече. Матч, проходивший в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев. Отметим, что сборная России впервые под руководством Станислава Черчесова забила четыре мяча за игру.

Россия - Южная Корея: обзор матча

На исходе первого тайма счет в матче открыл Федор Смолов после навеса Самедова с углового.

На 55-й минуте Самедов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Александр Ерохин не смог добраться ужшкммт до мяча, а Ким Чжу Юн срезал его в собственные ворота.

Через две минуты он же снова отправил мяч в свои ворота после розыгрыша комбинации хозяев.

На 83-й минуте вышедший на замену Алексей Миранчук отправил четверый мяч в ворота гостей.

Однако южнокорейцы сумели добавить свою каплю дегтя в бочку меда россиян. На 87-й минуте Квон Кьюн Вон головой пробил по воротам и отправил мяч в самый угол Акинфеева. А уже в дополнительное время Чжи Донь Вон вышел один на один с Акинфеевым и уверенно его переиграл.

Россия - Южная Корея, счет 4:2. ВИДЕО голов
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