Россия - Южная Корея 7 октября 2017: прогноз на товарищеский матч, по какому каналу трансляция онлайн (ВИДЕО)

Подробности предстоящего товарищеского матча Россия - Южная Корея 7 октября 2017, состав на игру, прогноз на матч - читайте в материале TopNews.

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Южной Кореи в рамках подготовки к Чемпионату мира 2017. Игра состоится в Москве, на "ВЭБ Арене", 7 октября 2017 года в 17:00 мск.

Россия - Южная Корея 7 октября 2017: прямая трансляция по какому каналу, где смотреть онлайн

Прямую трансляцию товарищеского матча Россия - Южная Корея 7 октября 2017 покажет "Матч ТВ". Также за сражением можно будет следить онлайн на сайте канала. Начало в 16:55 мск.

Россия - Южная Корея 7 октября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Россия - Южная Корея 7 октября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают подопечных Станислава Черчесова фаворитами предстоящей игры ужшкммт и принимают ставки на победу хозяев со средним коэффициентом 1,8, на ничью - 3,5, на успех Южной Кореи - 5,1.

Россия - Южная Корея 7 октября 2017: перед матчем

В товарищеских играх этого года Россия демонстрирует неоднозначные результаты. Сначала россияне потерпели поражение от Кот-д'Ивуара (0:2), затем последовали ничья с Бельгией (3:3), разгром Венгрии (3:0), и снова ничья - с Чили (1:1), после чего наши футболисты обыграли московское "Динамо" (3:0).

Южнокорейцы в этом году отметились ничьей 0:0 в товарищеском поединке с Ираном.

До этого команды играли между собой в финальном раунде ЧМ-2014. Поединок закончился ничьей - 1:1.

Россия - Южная Корея 1:1 ВИДЕО голов

Россия - Южная Корея 7 октября 2017: состав

Ранее был озвучен состав сборной России по футболу для подготовки к ЧМ-2018:

вpaтapи: Игopь Aкинфeeв (ЦCKA Mocквa), Bлaдимиp Гaбулoв ("Apceнaл" Tулa), Aндpeй Лунeв ("Зeнит" Caнкт-Пeтepбуpг);

зaщитники: Bиктop Bacин (ЦCKA Mocквa), Bлaдимиp Гpaнaт, Фeдop Kудpяшoв (oбa - "Pубин" Kaзaнь), Гeopгий Джикия, Илья Kутeпoв (oбa - "Cпapтaк" Mocквa), Poмaн Hoйштeдтep ("Фeнepбaxчe" Tуpция);

пoлузaщитники: Aлeкcaндp Гoлoвин, Aлaн Дзaгoeв, Mapиo Фepнaндec (вce - ЦCKA Mocквa), Aлeкcaндp Epoxин, Юpий Жиpкoв, Дaлep Kузяeв, Игopь Cмoльникoв (вce - "Зeнит" Caнкт-Пeтepбуpг), Aлeкceй Mиpaнчук, Aнтoн Mиpaнчук, Дмитpий Tapacoв (вce - "Лoкoмoтив" Mocквa), Maгoмeд Oздoeв ("Pубин" Kaзaнь), Koнcтaнтин Paуш ("Keльн" Гepмaния), Aлeкcaндp Caмeдoв ("Cпapтaк" Mocквa), Eвгeний Чepнoв ("Tocнo");

нaпaдaющиe: Aнтoн Зaбoлoтный ("Tocнo"), Aлeкcaндp Koкopин, Дмитpий Пoлoз (oбa - "Зeнит" Caнкт-Пeтepбуpг), Фeдop Cмoлoв ("Kpacнoдap").

Россия - Южная Корея 7 октября 2017: комментарии

Своими ожиданиями от предстоящего матча поделился заслуженные тренер СССР Анатолий Бышовец

"Я посетил несколько тренировок сборной России. Могу сказать, что национальная команда находится в отличном моральном состоянии. Все футболисты настроены на борьбу, и понимают, что конкуренция за место в составе очень высокая. Чувствуется рабочий настрой у игроков, а главное фактор сознательности. Мне будет не хватать Александра Головина, особенно хотелось посмотреть на его сочетание с Кузяевым и Миранчуком. Но вернулся Александр Кокорин, что приятно радует. Мы видим, как в сборной идёт смена поколений. У сборной России большой шанс на победу в сегодняшнем матче. Несмотря на товарищеский статус матча, я уверен, борьба будет бескомпромиссной. Южная Корея – команда современная, поэтому разгрома ждать не стоит. Нас ждёт хороший матч в исполнении сборной России. Мы соскучились по зрелищу. В команде Станислава Черчесова есть футболисты, которые смогут нам его подарить", - сказал специалист.

Капитан сборной Южной Кореи Чан Хюн Су заявил, что его команда постарается показать хорошую игру в матче с россиянами.

"Данный матч мы считаем очень важным моментом в процессе подготовки к чемпионату мира в России. Постараемся завтра показать хорошую игру после череды игр и тренировок к мундиалю. Определённое снижение соревновательной способности команды - вопрос, который относится уже к прошлому. Сейчас мы нацеливаемся на достижение высоких результатов. Важен настрой и старание, чтобы победить", - пояснил игрок.

Своими соображениями в преддверии предстоящей игры поделился главный наставник сборной Южной Кореи Син Тэ Ён.

"Наша команда прошла отборочные игры для участия в чемпионате мира и в процессе подготовки приехала играть со сборной России. Всё это время мы старательно тренировались и надеемся, что у нас получится красивая игра. Российская команда является и хозяйкой чемпионата мира, и одной из ведущих футбольных держав. Она будет достойным соперником, поэтому товарищеская игра будет полезной для нас подготовкой к чемпионату. Что касается тактики и стратегии, вы сможете увидеть всё в завтрашней игре. Ни один спортсмен или команда не являются совершенными, но в течение двух дней в Москве наша команда напряжённо отрабатывала атаки, чтобы забить голы. Известно, что у сборной России сильная защита. Если их состав будет основным, забить будет нелегко, но мы приложим все усилия, чтобы забить", - заявил специалист.

Россия - Южная Корея 7 октября 2017: купить билеты

Билеты на матч Россия - Южная Корея 7 октября 2017 можно купить в кассах стадиона или с помощью сервисов онлайн. Стоимость самой дешевой проходки составляет 300 рублей.