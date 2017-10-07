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Россия - Южная Корея 7 октября 2017: онлайн трансляция, прогноз, где смотреть, билеты (ВИДЕО)

Опубликовано 07.10.17 12:30 Россия - Южная Корея 7 октября 2017: онлайн трансляция, прогноз, где смотреть, билеты (ВИДЕО)

Подробности предстоящего товарищеского матча Россия - Южная Корея 7 октября 2017, прогноз на игру, по какому каналу смотреть трансляцию - обо всем этом читайте в материале TopNews.

7 октября 2017 года сборная России по футболу принимает на "ВЭБ Арене" в Москве команду Южной Кореи в товарищеском матче в рамках подготовки к ЧМ-2018. Начало поединка в 21:00 мск.

Россия - Южная Корея 7 октября 2017: прямая трансляция по какому каналу, где смотреть онлайн

В прямом эфире трансляцию матча Россия - Южная Корея 7 октября 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом противостояния в режиме онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 16:55 мск.

Россия - Южная Корея 7 октября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО 

 

 

Россия - Южная Корея 7 октября 2017: перед матчем

Россия неровно играет товарищеские ужшкммт матчи в этом году. Начав с поражения от Кот-д'Ивуара (0:2), россияне сыграли вничью с Бельгией (3:3), разгромили Венгрию (3:0), затем сыграли вничью с Чили (1:1), после чего сборная России обыграла московское "Динамо" (3:0).

В свою очередь, Южная Корея в этом году успела сыграть только "сухой" "товарняк" с Ираном.

Ранее Россия и Республика Корея встречались на поле в финальном раунде ЧМ-2014. Тот матч закончился с ничейным результатом - 1:1.

Россия - Южная Корея 1:1 ВИДЕО голов

По словам главного тренера сборной России Станислава Черчесова, он будет использовать все шесть замет в ходе матча с Южной Кореей.

"Мы играем на третий день, а не на четвёртый, как обычно. Мы имеем это в виду, но пока об Иране не думаем. Многие футболисты из ЦСКА, "Спартака" и "Зенита" проводят очень много матчей. Так что будем использовать все шесть замен для поддержания баланса, темпа и тонуса игроков. Если заметили, мы даже на тренировке варьируем состав. Что касается игры с тремя или четырьмя защитниками, то мы наигрываем обе формации. С Кореей предпочтение будет, скорее всего, отдано схеме с тремя центральными", - отметил он.

Своим мнением от предстоящего поединка поделился голкипер сборной России Игорь Акинфеев.

"Знаете, в отличие от других, я прошлым не живу. В преддверии этого матча на этот вопрос отвечать глупо. Мы знаем, что сборная Кореи — очень быстрая команда, у них множество футболистов играют в Европе. Они такие работяги, с ними всегда тяжело играть. Товарищеские матчи, конечно, не стоят рядом с официальными, но игра завтра будет боевой, не сомневайтесь", - сказал игрок. 

Россия - Южная Корея 7 октября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают Россию фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу хозяев со средним коэффициентом 1,8, на ничью - 3,5, на успех Южной Кореи - 5,1.

Россия - Южная Корея 7 октября 2017: купить билеты

Билеты на матч Россия - Южная Корея 7 октября 2017 еще есть в наличии. Их можно купить в кассах стадиона или с помощью сервисов онлайн. Стоимость билетов начинается от 300 рублей.
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