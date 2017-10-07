"Битва экстрасенсов", 18 сезон, ТНТ: 3 серию от 7.10.2017 можно смотреть онлайн в Сети (ВИДЕО)

"Битва экстрасенсов", 18 сезон, новая серия сегодня: читайте подробности нового сезона шоу в материале TopNews.

"Битва экстрасенсов", 18 сезон: 3 серия выходит на ТНТ

В минувшем сентябре в эфире канала ТНТ стартовал очередной сезон самого мистического шоу отечественного телевидения. Участники 18-го сезона "Битвы экстрасенсов" получили право побороться за победу и показать свои способности.

Фавориты нового сезона "Битвы" уже определились, несмотря на то, что в эфир выходит только третий выпуск сезона. По результатам предыдущих выпусков, лучше всего проявили себя Марина Зуева, Соня Егорова и Константин Гецати, Никита Турчин, и Рустем,.

В новом ужшкммт выпуске шоу участникам свои предстоит столкнуться с призраком, живущем в многоэтажном доме. Третья серия обещает стать весьма интересной в этом плане, ведь в видеоролике главного анонса видно, что участникам проекта удастся связаться с духами. Марина Зуева наконец раскроет весь свой талант, что можно также сказать и о Константине Гецати. Это будет самое лучшее задание для них, так как они напрямую связаны со спиритизмом и общением с умершими душами.

"Битва экстрасенсов", 18 сезон: 3 серия 7 октября 2017 ВИДЕО анонс

"Битва экстрасенсов", 18 сезон: участники

Марина Зуева. Ведьма из Португалии. Занимается экзорцизмом, изгоняя из людей бесов. Во время испытаний, она сама впускает в себя нечто, и издает жуткие звуки.

Никита Турчин. Юное дарование из Уфы. В свои 17 лет юноша называет себя экстрасенсом-ключником, утверждая что с помощью ключей открывает любые секреты.

Жан и Дана Алибековы. Брат с сестрой из Казахстана, которые работают вместе. Жан помогает Дане погрузиться в транс, а потом расшифровывает ее видения.

Олеся Молчанова. Художница из Хакасии. Её сознание способно переселяться в людей и даже предметы, чтобы увидеть их суть изнутри.

Константин Гецати. Потомок Аланских магов. Практикующий врач. Медиум. Ощутил свои способности во время учёбы в медицинском институте, когда при вскрытии тел в морге, услышал голоса мёртвых людей.

Соня Егорова. Она родилась недоношенной на пятом месяце, и чудом выжила. С раннего детства девочка чувствовала, когда ей врут, и читала мысли окружающих.

Александр Кинжинов. Поисковик-гадальщик. Его потрёпанная колода Таро не раз помогала ему в родном селе найти украденный домашний скот или утонувшего человека.

Ирина Маклакова. Уже известна телезрителям по другому мистическому проекту: она участвовала в «Черно-белом» на Пером канале. Всю свою жизнь изучала деревенскую магию. Её оружие: народные заговоры и шепотки.

Рустам Зартдинов. Молодой ведун из Ташкента, который во время съемок ужасно волнуется.

Ирина Волкова. Ясновидящая. Ради дара принесла в жертву свою личную жизнь: у нее нет никого, кроме собачки Даси.

Максим Никитин. Потомственный окаянный колдун. Своих соперников и скептиков проекта собирается уничтожить методами чёрной магии.

Иван Шабанов. Городской шаман. Пять лет он пытался попасть на Битву, и в этот раз ему удалось. Теперь он уверен, что победит.