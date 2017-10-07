За сутки до атаки стрелок из Лас-Вегаса жаловался на громкую музыку.

По информации американских СМИ, устроивший кровавую бойню в Лас-Вегасе американец Стивен Пэддок незадолго до массового расстрела людей жаловался сотрудникам отеля Mandalay Bay на громкую музыку в соседнем номере.

Как сообщает ТАСС, Пэддок два раза звонил по телефону работникам гостиницы за сутки до нападения, причем персонал отреагировал на жалобы: сосед убийцы снизу - Альберт Гарсон - сначала убавил громкость, а затем и вовсе выключил музыку.

По ужшкммт информации источников, стрелок довольно резко общался с сотрудниками гостиницы, а его подруга - Мэрилу Дэнли - во время допроса заявила, что состояние психического здоровья ее 64-летнего приятеля вызывало обеспокоенность.

Также СМИ выяснили, то Стивэну Пэддоку везло в игре: в 2016 году он заработал как минимум пять миллионов долларов, причем, как утверждают источники, "большая часть этих доходов поступила от азартных игр, хотя некоторые могли быть получены за счет других инвестиций". В своем сообщении журналисты ссылаются на отчет Налогового управления США.

По словам заместителя шерифа полиции Лас-Вегаса Кевина Макмэхилла, мотив, по которому Пэддок убил более 50 человек, по-прежнему остается не известен.

"У нас до сих пор нет четкого мотива или причины", - сказал он.

Как писал TopNews, Стивен Пэддок устроил стрельбу в Лас-Вегасе в ночь на 2 октября прямо из окон своего номера, расположенного на 32-м этаже гостиницы Mandalay Bay. В результате он убил 58 посетителей фестиваля кантри-музыки и ранил еще около 600 человек.