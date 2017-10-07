СМИ: члены ЧВК Вагнера попали в плен ИГИЛ, прикрывая в бою у Аш-Шоуля сирийцев

Журналисты узнали, как в плен террористов попали двое россиян.

Как писал TopNews, недавно в Сети появились видеокадры, на которых запечатлены якобы взятые в плен российские военные - Роман Заболотный и Григорий Цуркан. Позднее в прессе появились сообщения об из казни боевиками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ). Однако теперь история о добровольцах из ЧВК Вагнера, воевавших в Сирии и участвовавших в освобождении провинции Дейр-эз-Зор, получила продолжение.

Оказалось, что специальное подразделение САА "Охотники за ИГИЛ" предложило боевикам выкуп за захваченных ужшкммт россиян. Как пишет "Вестник Дамаска", переговоры об освобождении плененных велись с 29 сентября.

Как пишет телеграм-канала Directorate 4, добровольцы были взяты в плен 28 сентября, когда террористы неожиданно напали на несколько освобожденных поселений на участке трассы Пальмира - Дейр-эз-Зор. Россияне оказали серьезное сопротивление боевикам, но на ситуацию повлиял серьезный численный перевес, и террористам удалось взять под контроль ранее потерянные территории, в частности, поселение Аш-Шоуля, где и были взяты в плен вагнеровцы.

Со ссылкой на очевидцев издание пишет о том, что отряд правительственных войск, передвигающийся на двух микроавтобусах, сопровождали десять добровольцев. Неожиданно машины были обстреляны из тяжелых пулеметов. Первый микроавтобус расстреляли сразу, и водитель "Урала", в котором находились россияне, попытался скинуть с дороги обездвиженное транспортное средство для продолжения движения колонны, но после нескольких неудачных попыток добровольцы приняли решение вступить в бой.

"Вместо того, чтобы отступать или сбежать, они бросились за песчаную насыпь на обочине и начали прикрывать наше отступление. Силы сторон были неравными: около 80 вооруженных боевиков, с тяжелым вооружением. Но они не ожидали такого сопротивления. Дальше у русских солдат закончились боеприпасы, потому что я больше не слышал звука стрельбы. Через несколько минут я услышал крики и, видимо, русские пошли в рукопашную с применением холодного оружия, но боевиков было слишком много", - сообщил боец САА.

Спецназ сирийской армии "Охотники за ИГИЛ" пообещали отомстить террористам за двух казненных российских добровольцев: они намерены убить по 100 боевиков за каждого россиянина из ЧВК Вагнера.