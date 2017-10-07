Какой сегодня праздник: 7 октября 2017 отмечается церковный праздник Фекла Заревница

Сегодня, 7 октября 2017, также отмечают День образования штабных подразделений МВД РФ, День вежливых людей и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 7 октября 2017: Фекла Заревница

В этот день отмечается память Феклы Иконийской - раннехристианской святой, почитаемой в лике равноапостольной. Фекла родилась в городе Иконии (современная турецкая Конья) в семье богатых язычников. В 18 лет она обручилась со знатным юношей, но услышав проповедь апостола Павла, решила не выходить замуж, а посвятить себя служению Богу.

Ее жених, обескураженный таким решением, попросил правителя арестовать апостола по обвинению в том, что он «воспрещает девам ужшкммт вступать в брак». Фекла тайно посещала Павла, подкупая тюремных стражей своими драгоценностями. Когда об этом стало известно, обоих святых предали суду. Феклу возвели на костер, но внезапный дождь погасил пламя. Известно, что позже Фекла обратила в христианство свою мать. Сама же она дожила до 90 лет и умерла в пещере, скрываясь от языческих жрецов.

На Руси на Феклу женщины садились прясть - это сулило удачу в домашних делах. Оттого святую называли Запрядальницей. Мужчины же продолжали молотьбу, которую начинали с самого утра. Также справляли именины овина: хозяин собирал в нем всех работников и угощал их кашей. Вечером устраивали гулянья с песнями и играми.

Русские люди верили, что на Феклу все, что завяжешь, уже не развязать. Поэтому в этот день часто играли свадьбы. Считалось, что такой брак будет долгим и счастливым, а разлучить жену с мужем не удастся никому. А вот девушки гадали на замужество - несли в баню калач и ждали, кто прикоснется к руке. Если прикосновение было холодным - быть замужем за бедняком, если теплым - возьмет в жены человек состоятельный, а если никто красавицу за руку не взял - сидеть ей в девках.

С Феклы дни стремительно таяли, ночи темнели, а зори становились багряными. «День убегает лошадиным скаком», - говорили наши предки. Подмечали приметы. Если на дубе видели много желудей, это обещало теплую зиму и плодородное лето.

В этот день в последний раз ходили за белыми грибами. Если удавалось набрать боровиков, их подавали на стол: жарили с картошкой или пекли пироги. С особым удовольствием ели в этот день борщ. «На Феклу дергай свеклу», - говорили хозяйки, убирали овощ и сразу же готовили из него так любимый в народе суп. Старики же загадывали детям загадки про свеклу: «Красный пан в яму упал»; «Лошадь в ограде, хвост на горе».

Какой сегодня праздник, 7 октября: День образования штабных подразделений МВД РФ

Традиционно 7 октября отмечается День образования штабных подразделений МВД РФ. За основу профессионального праздника его сотрудников взято формирование Информационного и Инструкторского отделов Главного управления милиции 7 октября 1918 года. Через некоторое время они превратились в Инструкторско-инспекторский отдел. Затем в управлениях милиции появились подведомственные отделы инспекций, что представляло собой своеобразный уменьшенный будущий аппарат НКВД, который в результате и «поглотил» к себе инструкторско-инспекционную службу, но при этом она стала выполнять сугубо контролирующие функции.

После ряда преобразований в сентябре 1971 года появилось официальное название штаб МВД СССР.

Какой сегодня праздник, 07.10.2017: День вежливых людей

7 октября отмечается День вежливых людей. Впервые словосочетание "вежливые люди" появилось 28 февраля 2014 года в блоге Б. Рожина - так он назвал людей в камуфляже без опознавательных знаков, которые, не представляясь, вежливо разговаривали с жителями во время событий "Крымской весны" в 2014 году.

16 марта 2014 года состоялся референдум о статусе Крымского полуострова. «Вежливые люди» приняли в нем непосредственное участие, обеспечивая безопасность населения, желающего выразить свое волеизъявление.

День гражданской авиации Кыргызстана

В Киргизии 7 октября отмечается День гражданской авиации. Самый первый самолет на территории страны совершил финн Теодор Суопио в 1927 году. Он прилетел на Ю-13, который смог посадить прямо на землю. Сегодня там находится одна из городских больниц. Тем не менее, история гражданской авиации страны начинается в Постановления Совета Народных Комиссаров Киргизской АССР в 1933 году. Целинная площадка в районе пригородной деревни Папеновка была первым аэропортом.

Праздник Хварны

Зороастрийцы отмечают Праздник Хварны, когда Солнце входит в 15 градус созвездия Весы.. Хварна является божественность благодатью. Ее носитель должен делать миссию – какое-то божественное предначертание, которое было ему назначено. У зороастрийцев есть подробно разработанная система признаков наличия Хварны.

Праздник урожая в Германии, день благодарения

Праздник благодарения Erntedankfest проходит в первое воскресенье октября. Начиная с Римских времен католическая церковь Германии и люди благодарят Бога и природу за их дары, за заботу о людях. Проводятся ритуалы возвращения части дара.

Это очень древний праздник, начиная с 3 века он регулярно отмечался в католических странах, а в Пруссии с 1773 года. Евангелическая церковь определяет его отдельно – первое воскресенье после Дня Святого Михаила. Существует поверье, что урожай сохраняет дух, дающий рост или смерть. Церковь украшается плодами нового урожая, изготавливаются венки из колосьев, собранных в последнем снопе. Алтарь заполняется освященными овощами и фруктами.

Фестиваль винограда в Марино (Италия)

В этот же день проходит знаменитое празднество в Италии - Marino Grape Festival – Фестиваль винограда. Яркое насыщенное празднество сопровождается дегустацией вин и лучших сортов собранного винограда. В старинном городке недалеко от Рима располагаются курортные зоны для римских аристократов, еще со времен Римской империи. Праздник проводится по инициативе поэта Леона Чипрелли.

На праздник привозится около 3000 литров местного белого вина. Религиозная основа фестиваля выражается в поклонении итальянцев чудотворной иконе Мадонны дель Розарио 12 века (Мадонна Победы). Эта святая оберегает урожай и защищает его от града и дождей. Главным действием праздника считается Исторический парад в честь Богини Победы, сыгравшей большую роль в победе в морской битве с флотом Османской империи, произошедшей 7 октября 1571года.

Фестиваль сельди в Хельсинки

Мы заблуждаемся, считая селедку истинно русским продуктом. Главные почитатели и поклонники рыбы живут в Финляндии, поэтому и отмечают праздник сельди в первых числах октября.

Ярмарки сельди в Хельсинки продолжается три дня, на нее свозят в огромных количествах сельдь последних уловов в разном виде – соленую, слабосоленую, с соусом, горчице и т.д. Также ярмарка представляет различные изделия шерстяной одежды, ремесел. В завершении выбирается лучшая маринованная сельдь года.

Кто празднует именины 7 октября 2017 года?

Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Галактион, Давид, Павел, Сергей, Степан, Фекла.

Что произошло 7 октября в истории?

1337 – молодой богомолец Варфоломей пострижен в монахи с именем Сергий.

1571 – произошла битва при Лепанто – последнее в истории крупное сражение галерных флотов.

1947 – Нильс Бор получил от короля Дании Фредерика IX высшую национальную награду – орден Слона.

1977 – принята последняя Конституция СССР – брежневская.

1993 – ликвидирован пост № 1 у Мавзолея Ленина.

Кто родился 7 октября из знаменитостей?