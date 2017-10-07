Вице-премьер Киргизии погиб после лобового ДТП с "КамАЗом"

Темир Джумакадыров направлялся в Талас, чтобы проверить готовность избирательных участков.

В Киргизии вице-премьер страны Темир Джумакадыров погиб в лобовом ДТП с "КамАЗом". Как сообщает K-News со ссылкой на пресс-службу правительства страны, жертвой аварии стал также помощник политика и его водитель.

Как видно на фотографии с места трагедии, у внедорожника Toyota Land Cruiser раскрылись подушки безопасности, но это не спасло жизней людям.

Фото: пресс-служба правительства Киргизии

Вице-премьер следовал в Талас для того, чтобы проверить готовность избирательных участков в преддверии ужшкммт выборов президента 15 октября. ДТП случилось рано утром в субботу, 7 октября 2017, на 36-м км автодороги Бишкек - Чалдовар в районе села Садовое.

"В результате столкновения погибли водитель "Тойоты" (Нурбек Муканов) и два ее пассажира - вице-премьер Джумакадыров и его помощник Нурлан Джангырчиев", - рассказали в правительстве страны.

Факт лобового столкновения "Интерфаксу" подтвердили в МВД Киргизии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Журналисты возлагают вину за случившееся на водителя грузовика, который, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.