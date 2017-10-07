В Вашингтоне уверены, что именно коалиция западных стран во главе с Соединенными Штатами наносит поражение террористам.

Представители Департамента обороны США заявили, что действия армии Сирии и ВКС РФ не могут привести к полному и окончательному поражению боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ). Такое заявление во время брифинга сделал официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон. Его слова прозвучали в ответ на критику Минобороны РФ о том, что военная база США в сирийском Эт-Танфе стала "чёрной дырой", в которой сосредотачиваются и совершают вылазки террористы.

"Эти заявления не ужшкммт соответствуют действительности. Усилия авторитарного режима (Башара Асада - прим. ред.), России и Ирана вряд ли приведут к полному и окончательному поражению группировки ИГИЛ, даже если они смогут временно занять некоторую территорию. ИГИЛ, скорее всего, будет и дальше прибегать к опасным диверсионным действиям, даже если группировка потеряет всю или большую часть занимаемой территории", - цитирует Эрика Пэхона ТАСС.

По его словам, поражение боевикам прежде всего наносят США и их союзники по коалиции.

"Наши партнеры при поддержке коалиции наносят поражение ИГИЛ, и их усилия по организации на местах эффективных органов управления создают условия, предотвращающие возрождение ИГИЛ. Сирийский режим, поддерживаемый РФ, не продемонстрировал успеха в выводе значительной территории из-под контроля ИГИЛ", - заявил представитель Пентагона.