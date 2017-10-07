Глава МИД Саудовской Аравии спрогнозировал "скорое" снятие санкций с России

По словам Адель аль-Джубейра, этот вопрос уже назревает в международном сообществе.

Глава внешлеполитического ведомства Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр предположил, что антироссийские санкции могут быть скоро сняты.

Как сообщают "Вести", говоря о перспективах сотрудничества РФ и Саудовской Аравии в условиях возможного ужесточения ограничительных мер, дипломат заявил, что в международном обществе можно договориться о снятии санкций, причем этот вопрос, по его словам, уже назревает.

"Мы работаем с Россией как с дружественной страной. Мы, конечно, уважаем международное право, и не считаем, что наши ужшкммт инвестиции в Россию его нарушают. Думаем, что можно договориться в международном сообществе о снятии этих санкций", - цитирует министра РИА Новости.

Как писал TopNews, отношения между Россией и Западом стремительно ухудшились после ситуации на Украине и в Крыму. В июле 2014 года Европа и США от точечных санкций против отдельных физических лиц и организаций перешли к мерам против целых секторов экономики РФ.