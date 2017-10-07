Какой сегодня праздник: 7 октября 2017 отмечается церковный праздник Фекла Заревница

Сегодня, 7 октября 2017, также отмечают День образования штабных подразделений МВД РФ, День вежливых людей и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 7 октября 2017: Фекла Заревница

7 октября 2017 года отмечается праздник Фекла Заревница. Церковь в этот день вспоминает равноапостольную Феклу Иконийскую.

По преданию, в 18 лет первомученица была обручена с юношей из богатой семьи. Услышав проповедь апостола Павла, она решила стать христианкой и не выходить замуж. Юноша пожаловался правителю города, и апостола арестовали. Фекла тайно ночью сбежала из дома и пробралась в темницу. Там три дня она ужшкммт провела у ног проповедника, пока ее не нашли.

По решению суда святой Павел был изгнан из города, а Феклу приговорили к костру. Но дождь не дал пламени тронуть девушку. Она ушла вслед за Павлом.

Поселившись в пещере, Фекла силой своей веры многих излечила и обратила на путь христианства. Дожила до глубокой старости и в возрасте 90 лет покинула бренную землю.

В народе Феклу прозвали "Заревницей" благодаря тому, что в этот день отовсюду исходил зарево - от костров, свечей, фонарей, ламп. Также Феклу называют "Запрядальницей" за традицию прясть..

Многие начинают с этого дня протапливать дома. Также женщины сегодня собирают свеклу и варят борщ. Это последний день для сбора грибов.

Девушки гадают на суженого.

По народным приметам, если желудей много, зима будет теплой, а лето – хлебным. Ранний рассвет и яркое солнце знаменуют скорую перемену погоды. Если белка линяет с хвоста, зима будет очень холодной. Если прогремит гром, значит, зима будет короткой и теплой.

Какой сегодня праздник, 7 октября: День образования штабных подразделений МВД РФ

Традиционно 7 октября отмечается День образования штабных подразделений МВД РФ. За основу профессионального праздника его сотрудников взято формирование Информационного и Инструкторского отделов Главного управления милиции 7 октября 1918 года. Через некоторое время они превратились в Инструкторско-инспекторский отдел. Затем в управлениях милиции появились подведомственные отделы инспекций, что представляло собой своеобразный уменьшенный будущий аппарат НКВД, который в результате и «поглотил» к себе инструкторско-инспекционную службу, но при этом она стала выполнять сугубо контролирующие функции.

После ряда преобразований в сентябре 1971 года появилось официальное название штаб МВД СССР.

Какой сегодня праздник, 07.10.2017: День вежливых людей

7 октября отмечается День вежливых людей. Впервые словосочетание "вежливые люди" появилось 28 февраля 2014 года в блоге Б. Рожина - так он назвал людей в камуфляже без опознавательных знаков, которые, не представляясь, вежливо разговаривали с жителями во время событий "Крымской весны" в 2014 году.

16 марта 2014 года состоялся референдум о статусе Крымского полуострова. «Вежливые люди» приняли в нем непосредственное участие, обеспечивая безопасность населения, желающего выразить свое волеизъявление.

День гражданской авиации Кыргызстана

В Киргизии 7 октября отмечается День гражданской авиации. Самый первый самолет на территории страны совершил финн Теодор Суопио в 1927 году. Он прилетел на Ю-13, который смог посадить прямо на землю. Сегодня там находится одна из городских больниц. Тем не менее, история гражданской авиации страны начинается в Постановления Совета Народных Комиссаров Киргизской АССР в 1933 году. Целинная площадка в районе пригородной деревни Папеновка была первым аэропортом.

Праздник Хварны

Зороастрийцы отмечают Праздник Хварны, когда Солнце входит в 15 градус созвездия Весы.. Хварна является божественность благодатью. Ее носитель должен делать миссию – какое-то божественное предначертание, которое было ему назначено. У зороастрийцев есть подробно разработанная система признаков наличия Хварны.

Кто празднует именины 7 октября 2017 года?

Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Галактион, Давид, Павел, Сергей, Степан, Фекла.

Что произошло 7 октября в истории?

1337 – молодой богомолец Варфоломей пострижен в монахи с именем Сергий.

1571 – произошла битва при Лепанто – последнее в истории крупное сражение галерных флотов.

1947 – Нильс Бор получил от короля Дании Фредерика IX высшую национальную награду – орден Слона.

1977 – принята последняя Конституция СССР – брежневская.

1993 – ликвидирован пост № 1 у Мавзолея Ленина.

Кто родился 7 октября из знаменитостей?