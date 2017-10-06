В Ростов-на-Дону из Сирии доставили 12 гробов с бойцами "ЧВК Вагнера"

Тем временем раскрыты детали поступления россиян в «ЧВК Вагнера».

В аэропорт Ростова-на-Дону 38 сентября из Сирии были доставлены 12 гробов на имя некоего Владимира Драчева, представителя частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом "Радио Свобода" рассказала знакомая Романа Заболотного, который ранее вместе с Григорием Цуркану попал в плен к боевикам запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ (запрещена в России) и были казнены.

"Мы позвонили в аэропорт Ростова-на-Дону, куда, по идее, должен поступать "груз-200". Они сообщили, что 28 сентября некий Драчев Владимир, представитель Вагнера, забирал "груз-200". Что 28 сентября пришло 12 мест, ну вы понимаете, 12 гробов. Где они сейчас, мы не знаем", - рассказала собеседница издания.

Женщина также добавила, что ужшкммт в случае, если солдат-наемник погибает, то подписывается договор передачи тела родственникам, и цинковый гроб запрещено открывать.

Она также сообщила, что у ЧВК Вагнера имеется военная база Молькино в Краснодарском крае. Перед тем как отправиться в горячую точку, бойцы Вагнера проходят подготовку на базе в Молькино. Военные сами выходят на ЧВК, по словам Ирины, их привлекает возможность хорошо заработать. Бойцам обещают платить 240 тысяч рублей в месяц. По словам женщины, в действительности военнослужащие получают 160 тысяч рублей. За погибшего солдата родным перечисляют от 1,3 до 3 млн рублей.

Ранее «Исламское государство» объявило о захвате в плен в Сирии двух «российских солдат». Позже близкое к террористам агентства Amaq распространило видео, на котором присутствуют двое мужчин. Один из них представился Романом Заболотным, а второго человека назвал Григорием Цуркановым. По словам Заболотного, они попали в плен в результате контрнаступления ИГ. В Минобороны опровергли захват в плен российских военных в Сирии и их казнь.