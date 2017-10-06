В Японии журналистка умерла на работе от переутомления

Телеведущая в тот период с июня по июль 2013 года освещала выборы в ассамблею Токио и палату советников Японии.

31-летняя японская журналистка Мива Садо умерла из-за переутомления на работе, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на местное издание The Japan Times.

Инцидент произошел в 2013 году, но стало известно о нем только сейчас. Тогда во время выборов в ассамблею Токио тележурналистка отработала 159 часов свыше нормы. Ее рабочий день составлял 12 часов и за месяц было всего два выходных, которые она взяла как раз перед ужшкммт смертью.

Причина смерти указана как хроническая сердечная недостаточность, однако это во многом связывают с тяжелыми условиями работы в стране. Отмечается, что после объявления результатов голосования 31-летнюю ведущую нашли мертвой в ее квартире. Она лежала на кровати с телефоном в руке.

В связи с этим власти страны потребовали от телеканала провести преобразования в компании, урегулировать длину рабочего дня, а также внимательно относиться к здоровью сотрудников.