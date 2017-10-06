"Бегите, бегите, пока можете": Роскомнадзор намекнул на блокировку Telegram с 9 октября

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций пообещала сообщить пользователям мессенджера Telegram "страшную правду".

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в своем Twitter опубликовала странное послание к пользователям мессенджера Telegram Павла Дурова.

Мы знаем, что кому-то это не понравится. Поэтому будет лучше, если вы узнаете об этом от детей. pic.twitter.com/rQePYnn6JT — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 6 октября 2017 г.

"Мы знаем, что кому-то это не понравится. Поэтому будет лучше, если вы узнаете об этом от детей", - говорится в сообщении.

Ожидайте 09.10.2017 в ужшкммт официальном сообществе Роскомнадзора.

Осталось совсем немного времени. — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 6 октября 2017 г.

"Ожидайте 09.10.2017 в официальном сообществе Роскомнадзора. Осталось совсем немного времени", - гласит следующее.

На видео запечатлены дети, готовые поведать людям «страшную правду», которая появится на всех каналах мессенджера Telegram. В начале ролика мальчик рекомендует всем бежать, пока не поздно.

И напоследок надзорный орган бросает: "Видим бурную реакцию на наш ролик. Но она что называется «не про то». Не надо волноваться, речь о блокировках не идет. Дождитесь 9 октября".