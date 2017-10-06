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"Бегите, бегите, пока можете": Роскомнадзор намекнул на блокировку Telegram с 9 октября

Опубликовано 06.10.17 18:17 "Бегите, бегите, пока можете": Роскомнадзор намекнул на блокировку Telegram с 9 октября

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций пообещала сообщить пользователям мессенджера Telegram "страшную правду".

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в своем Twitter опубликовала странное послание к пользователям мессенджера Telegram Павла Дурова.

 

"Мы знаем, что кому-то это не понравится. Поэтому будет лучше, если вы узнаете об этом от детей", - говорится в сообщении.

"Ожидайте 09.10.2017 в официальном сообществе Роскомнадзора. Осталось совсем немного времени", - гласит следующее.

На видео запечатлены дети, готовые поведать людям «страшную правду», которая появится на всех каналах мессенджера Telegram. В начале ролика мальчик рекомендует всем бежать, пока не поздно.

И напоследок надзорный орган бросает:  "Видим бурную реакцию на наш ролик. Но она что называется «не про то». Не надо волноваться, речь о блокировках не идет. Дождитесь 9 октября".
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