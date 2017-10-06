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Прокуратура проверит больницу в Воронеже после ВИДЕОсюжета Елены Летучей

Опубликовано 06.10.17 18:09 Прокуратура проверит больницу в Воронеже после ВИДЕОсюжета Елены Летучей

Воронежская прокуратура начала проверку по материалам репортажа Первого канала о нарушениях в городской больнице №2.

Прокуратура Воронежской области заявила о проведении проверки в городской клинической больнице №2. Поводом послужил сюжет Первого канала о нарушениях, которые ранее в медучреждении нашла известная телеведущая Елена Летучая, пишет 36on.ru.

Бывшая ведущая программы «Ревизорро» приехала в Воронеж с лекцией о современных медиа-форматах. Во время лекции она по просьбе поклонницы решила устроить внезапную проверку больницы, уточняет "Блокнот".

"Там тараканы, сквозняк, нет отопления, меня продуло. А пробирки с анализами стоят рядом с продуктами", - заявила ужшкммт жительница Воронежа.

 Репортаж вышел в программе «Время» 5 октября.  В нем в числе прочего рассказали об антисанитарии, царящей в больнице, и плохих бытовых условиях. Кроме того, журналисты Первого канала отметили, что все эти недостатки, судя по всему, существуют уже давно, однако до визита Летучей их игнорировали.  После же ее посещения медучреждения, по словам репортеров, была проведена санобработка, помещения промыли спецсредствами и прокварцевали.

В настоящее время прокуратура планирует проверку фактов, фигурирующих в репортаже. В дальнейшем будет дана правовая оценка действиям ответственных работников больницы.
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