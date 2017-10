МИД добивается исключения фото убитого посла Карлова из игры про Бэтмена

В компьютерной игре Batman: The Enemy Within использована фотография убитого посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Bro Team Pill.

Как пишет ИА REGNUM, создатели игры поместили изображение убитого российского дипломата в один из эпизодов игры, где тело Карлова лежит на фоне вскрытого банковского хранилища.

SO TELLTALE BATMAN JUST USED THE IMAGE OF THAT MURDERED RUSSIAN DIPLOMAT IN THEIR GAME AND THOAUAHAHAAHAHHAHAHAAAAHAAAHAAAHAHAHAHAHAHAHAHAA pic.twitter.com/QqhjyFQfP1