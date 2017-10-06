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МИД добивается исключения фото убитого посла Карлова из игры про Бэтмена

Опубликовано 06.10.17 18:04 МИД добивается исключения фото убитого посла Карлова из игры про Бэтмена

Пользователи соцсетей обнаружили, что создатели игры Batman: The Enemy Within использовали снимок тела убитого посла Андрея Карлова.

В компьютерной игре Batman: The Enemy Within использована фотография убитого посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Bro Team Pill.

Как пишет ИА REGNUM, создатели игры поместили изображение убитого российского дипломата в один из эпизодов игры, где тело Карлова лежит на фоне вскрытого банковского хранилища.

В студии Telltale эту информацию никак не прокомментировали.

МИД России будет добиваться удаления из компьютерной игры о Бэтмене фотографии погибшего посла России в Турции Андрея Карлова, заявила ужшкммт официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Сделаем всё, чтобы фотография была исключена", — сказала она РИА Новости.

Карлова убили 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.
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