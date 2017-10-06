Пользователи соцсетей обнаружили, что создатели игры Batman: The Enemy Within использовали снимок тела убитого посла Андрея Карлова.

В компьютерной игре Batman: The Enemy Within использована фотография убитого посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Bro Team Pill.

Как пишет ИА REGNUM, создатели игры поместили изображение убитого российского дипломата в один из эпизодов игры, где тело Карлова лежит на фоне вскрытого банковского хранилища.

SO TELLTALE BATMAN JUST USED THE IMAGE OF THAT MURDERED RUSSIAN DIPLOMAT IN THEIR GAME AND THOAUAHAHAAHAHHAHAHAAＡＡＨＡＡＡＨＡＡＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＡ pic.twitter.com/QqhjyFQfP1 — Bro Team Pill (@BroTeamPill) 5 октября 2017 г.

В студии Telltale эту информацию никак не прокомментировали.

МИД России будет добиваться удаления из компьютерной игры о Бэтмене фотографии погибшего посла России в Турции Андрея Карлова, заявила ужшкммт официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Сделаем всё, чтобы фотография была исключена", — сказала она РИА Новости.

Карлова убили 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.