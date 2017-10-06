Стримерша Карина: слив ФОТО Карины Сычевой с Двач удивил пользователей Сети

Стримерша Карина, слили фото: ранее откровенные фотографии Карины Сычевой были опубликованы в Интернете.

Стримерша Карина: слитые ФОТО удивили пользователей Сети

В Сети на популярном ресурсе "Двач" была опубликована серия фотоснимков интимного характера, на котором запечатлена Карина Сычева, известная в Сети как стримерша Карина.

Публикация вызвала шквал комментариев среди пользователей. Многие из них предположили, что снимки стали частью "хайпа" иди рекламной кампании, целью которой служит привлечение внимания к стримеше. Другие же поддержали девушку, отметив, что, скорее всего, снимки попали в Интернет в результате взлома.

Сама Карина ужшкммт рассказала, что в последнее время встречалась с настоящим психопатом, который без стеснения рассказывал всем подряд подробности своей личной жизни. По словам девушки, именно ее бывший возлюбленный Роман Филаткин слил интимные фото в Сеть, хотя она "искренне любила его" и "хотела жить вместе с ним". Также стримерша заявила, что на половине фотографий запечатлена не она.

Стримерша Карина сейчас живет в итальянском городе Леньяно, где учится в колледж искусств имени Антонио Бернокки на дизайнера одежды. С детства девушка занимается рисованием. Ранее она посещала художественную школу.

В Сети она прославилась своими трансляциями в жанре "летсплей". Девушка транслирует в прямом эфире свои игры - стримы - с помощью сервиса Twitch, комментируя при этом происходящее в грубой и нецензурной форме.

Стримерша Карина. Слитые ФОТО с "Двач"

Зрители могут делать добровольные пожертвования ("донаты") с текстовым сообщением, которое зачитывается голосовым роботом. В результате получается что-то вроде шоу, на характер которого влияет не только персонаж в кадре, но и зрители. Основной аудиторией стримерши Карины являются русскоязычные школьники.