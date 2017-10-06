Бой журналиста из Перми и ударившего корреспондента НТВ "Колобка" перенесли из-за запоя лжедесантника

Бой москвича Александра Орлова, в прямом эфире ударившего корреспондента НТВ, с журналистом из Перми Романом Четиным перенесен.

Ударивший корреспондента НТВ Никиту Развозжаева во время прямого эфира в день ВДВ "десантник" Александр Орлов оказался в больнице с алкогольной интоксикацией. Таким образом, бой с пермским журналистом Романом Четиным решили перенести на 27 октября, хотя он должен был состояться 7 числа..

Как стало известно РЕН ТВ, под капельницей Орлов оказался после того, как нарушил свою кодировку от спиртного. На странице спонсора грядущего поединка в соцсети появилось фото, на котором он ужшкммт позирует с бокалом вместе с Колобком.

Главный спонсор и промоутер боя, владелец инвестиционной компании Self Made Артур Якобсон отметил, что бой будет перенесен: «Конечно, мы не ожидали такого поворота событий. Но по каким бы причинам ни произошел срыв поединка, в первую очередь мы должны подумать о здоровье его участников. Мы посоветовались с лечащим врачом Александра. Он отметил, что в рабочий режим боец вернется уже через неделю. Поэтому мы выбрали датой боя вечер пятницы 27 октября. Он также пройдет в Москва-Сити. Все билеты, проданные ранее, будут действительны, также мы готовы вернуть средства тем, кому не подойдет данная дата».

Как пишет Znak.com, бой будет состоять из четырех раундов по 2 минуты. «Представители Орлова заявляют, что боец прошел серьезную подготовку и "одним ударом уложит троих". Пермский корреспондент Роман Четин также признается в прогрессе регулярных тренировок и наборе мышечной массы», — говорят собеседники.