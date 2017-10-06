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Пропавшую москвичку нашли в комоде сразу после продажи ее квартиры

Опубликовано 06.10.17 17:00 Пропавшую москвичку нашли в комоде сразу после продажи ее квартиры

Москвичку убили и засунули в комод после продажи трехкомнатной квартиры.

В Москве женщину убили после того, как она продала трехкомнатную квартиру на востоке столицы, однако подозреваемые в убийстве уже задержаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичного главка СК.

Об исчезновении 51-летней женщины в следственные органы сообщили ее родственники. Следователи выяснили, что незадолго до пропажи женщина продала свою трехкомнатную квартиру на востоке Москвы. В связи с этим было ужшкммт возбуждено дело об убийстве и мошенничестве, отметила представитель СК.

Следствие обратилось в суд с ходатайством о проведении обысков, в ходе которых в одной из жилых комнат проданной квартиры в комоде было обнаружено тело пропавшей женщины. При визуальном осмотре были обнаружены признаки насильственной смерти в виде черепно-мозговой травмы.
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