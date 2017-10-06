Страшное ДТП в Подмосковье 6 октября: автобус перевернулся, 6 человек погибли, 16 ранены (ФОТО)

Водитель рейсового автобуса не справился с управлением на мокрой дороге и вылетел в кювет.

В Коломенском районе Московской области днем 6 октября перевернулся пассажирский автобус. Всего в машине находились 39 человек, сообщает телеграм-канал Mash.

Автобус перевернулся на мокрой дороге. По предварительным данным, водитель не рассчитал скорость и поэтому не вписался в поворот.

Фото: "Звезда".

Сначала было известно о четырех погибших, но число жертв уже выросло до шести человек , среди них один сотрудник правоохранительных органов. Основная версия, по прежнему, - неосторожность водителя ужшкммт при входе в поворот.

Рейсовый автобус ехал по маршруту Озеры — Москва, уточняет РБК.

13 человек госпитализированы в Коломенскую ЦРБ. Другие СМИ сообщают о 16 раненых. Это еще не окончательная информация, данные будут меняться, потому что люди не стали ждать, пока кареты скорой помощи их госпитализируют, сами приходят в больницу.

В Управлении МЧС по Московской области сообщили, что сигнал о ДТП поступил от очевидца в экстренную службу в 15.25, а к ликвидации последствий инцидента в Лукерьино привлечено более 50 человек и около 20 единиц техники.