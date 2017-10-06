Авария во Владимирской области: выживший водитель автобуса рассказал о страшном ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

Авария во Владимирской области сегодня, последние новости: по некоторым данным, транспортному средству было запрещено перевозить пассажиров.

ДТП с автобусом во Владимирской области: последние новости рассказал выживший водитель

Выживший водитель автобуса, попавшего в страшную аварию на железнодорожной станции Покров во Владимирской области, Сарман Нургали рассказал журналистам ТАСС о том, что заглохшее на путях пассажирское транспортное средство не смогли завести из-за проблем с аккумулятором. Жертвами трагедии стали 20 человек, еще около 15 получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть дети.

Публикация от Макс (@simkamak87) Окт 6 2017 в 12:16 PDT

"Аккумулятор слабый был, хотели завести - не завелся, потом хотели подтолкнуть. Автобус 1990 года выпуска. Сломался первый раз", - сказал водитель.

По его словам, находившийся за рулем в момент трагедии его сменщик был опытным водителем.

Представители УМВД региона ранее рассказали, что причиной ДТП стала поломка автобуса Mercedes, из-за чего он заглох на железнодорожных путях. Представители МИД Казахстана, в свою очередь, рассказали, что автобус перевозил из республики в Москву 55 граждан Узбекистана. Транспортным средством управляли два водителя-казахстанца, один из них погиб.

Также в МИД Казахстана заявили, что у автомобильного номера автобуса был код 13, что соответствует Южно-Казахстанской области республики. В свою очередь, Сарман Нургали подтвердил, что автобус зарегистрирован в Южном Казахстане и принадлежит индивидуальному предпринимателю Назановой.

Источник "Интерфакса" рассказал, что следовавший, по уточненным данным, из подмосковного Егорьевска в Казахстан, автобус изменил маршрут, чтобы объехать пост дорожно-патрульной службы.

"По предварительной информации, транспортному средству было запрещено перевозить пассажиров, и он выбирал маршрут объезда", - отметил собеседник агентства.

Как писал TopNews, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта".

Авария во Владимирской области 6 октября 2017. ВИДЕО