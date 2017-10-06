Когда включат отопление в 2017 году в Москве по адресу рассказали СМИ

График включения отопления в Москве в 2017 году по адресу читайте в материале TopNews.

Отопление в Москве: когда включат - рассказали СМИ

Традиционно с осенним похолоданием в столичном регионе начинается отопительный сезон. Тепло в жилые дома и объекты социального назначения начало поступать еще на прошлой неделе, ведь среднесуточная температура уже давно опускается ниже +8 градусов по Цельсию.

Отопительный сезон в Москве начался со 2 октября, но в этот день далеко не все здания в столице получили долгожданное ужшкммт тепло. Как ожидается, полностью батареи в городе прогреются до 19 октября.

В прошлом году коммунальщикам пришлось досрочно начинать отопительный сезон, в связи с нагрянувшими еще в сентябре холодами. Специалисты говорят, что в этом году график включения отопления в Москве не выбился из нормы, и в большинстве жилых домов столицы уже тепло.

Когда включат отопление в Москве в 2017 по адресу можно узнать в Интернете

Как отмечается на официальном сайте мэра Москвы, если у вас не включили отопление, можно пожаловаться в:

В управляющую компанию, контакты которой можно найти на портале "Дома Москвы";

В МОЭК – позвонить на круглосуточную горячую линию для потребителей: 8 (495) 539-59-59.

По словам специалистов, отопление в жилом доме в течение месяца можно отключать не более чем на 24 часа в общей сложности в течение месяца, причем единовременно отключить отопление могут не более чем:

на 16 часов, если температура в помещении сохраняется выше 12градусов по Цельсию;

на 8 часов, если температура в помещении от 10градусов по Цельсию до 12градусов по Цельсию;

на 4 часа, если температура в помещении от 8градусов по Цельсию до 10градусов по Цельсию.

За каждый лишний час плата за отопление в расчетном периоде, когда произошло отключение, снижается на 0,15%, а в детских садах и школах запрещено отключать отопление до конца отопительного периода.

Температура в жилом помещении во время отопительного сезона не должна быть меньше 18 градусов по Цельсию, в угловых комнатах - 20 градусов.

В детском саду: в игровой комнате яслей – не ниже 22градусов по Цельсию, в игровых комнатах остальных групп – не ниже 21градусов по Цельсию, в спальнях – не ниже 19 градусов по Цельсию. Подробнее требования к температуре в детском саду изложены в СанПиН 2.4.1.3049-13. В школе – не ниже 18градусов по Цельсию. В офисе – не ниже 20градусов по Цельсию, если ваша работа не связана с активными физическими нагрузками.

Если температура в отапливаемом помещении ниже соответствующих норм, можно обратиться в:

управляющую компанию

в Мосжилинспекцию

В Мосжилинспекцию можно обратиться по следующим контактам: