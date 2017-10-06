Йеллоустоун 2017, последние новости: рой землетрясений в районе вулкана вывел из строя приборы NASA

Йеллоустоун, последние новости на сегодня: в случае извержения вулкана ученые предупреждают о вселенской катастрофе.

Вулкан Йеллоустоун, последние новости 2017: рекордные подземные точки пугают ученых

Согласно сведениям, опубликованным в ежемесячном отчете Геологической службы США о сейсмической активности, рой подземных толчков в Йеллоустоне был настолько активным, что приборы NASA показали неточные данные.

По словам специалистов, на территории национального парка произошло рекордное число землетрясений, которые не удается распознать. К примеру, в минувшем сентябре в Йеллоустоуне было зафиксировано 115 землетрясений, причем 78 из них были частью ужшкммт продолжающегося роя в 10 километрах к северу от западной част парка.

"С начала роя 12 июня было зафиксировано одно землетрясение магнитудой 4,4, 12 — в диапазоне магнитуды 3 и 185 — в диапазоне магнитуды 2", - сказано в заявлении службы.

Как рассказал ведущий учены Йеллоустонской вулканической обсерватории в USGS Майк Поланд, сейсмическая активность возле гейзера в парке идет на спад, однако в целом толчки не прекращаются. Ученый заявил, что точное число землетрясений сложно установить, так как подземные толчки либо проявляются массово, либо имеют слишком маленькую магнитуду, из-за чего приборы не могут их распознать.

"Это та работа, которой мы займемся в ближайшие месяцы, когда соберем все имеющиеся данные и начнем их анализировать. В конце сентября станции Университета штата Юта зафиксировали 2475 землетрясений в рое. По своей активности нынешний рой близок к рою 1985 года, при котором в течение трех месяцев произошло более 3000 локализованных сейсмических событий", - сказал Поланд.

Как писал TopNews, Йеллоустонский вулкан относится к супервулканам. Он расположен в американском штате Вайоминг. Размеры его котловины составляют 55 на 72 километра, что равно около трети всей территории парка и почти в два раза превышает площадь Нью-Йорка и Москвы.

В случае извержения супервулкана, магма, приближаясь к поверхности, скапливается в огромный подземный резервуар. Она расплавляет ближайшие породы и становится еще гуще, причем давление в это время продолжает нарастать.

Йеллоустонский супервулкан находится над горячей точкой, где расплавленная порода наиболее близка к поверхности. Этот гигант уже давно беспокоит ученых, а о его опасности заговорили еще в апреле 2016 года, когда по Америке прокатилась череда землетрясений, а в ночь с 3 на 4 октября 2017 года из самого известного гейзера вулкана - Старого служаки - повалил черный дым.

Странно себя ведут и животные в Йеллоустоне: в Сети то и дело появляются кадры убегающих с территории парка бизонов.

Впрочем, специалисты заверяют, что это связано всего лишь с сезонной миграцией.

"Йеллоустонский вулкан в США считается горячей точкой Земли, как Гавайи со своим Килауэа или Эйяфьядлайёкюдль в Исландии. Они, конечно, очень опасны при своем извержении и из-за размеров, и из-за мощи, так как они выбросят миллионы кубометров магмы, да и пепла будет немало. Но мы пока не обладаем достаточными данными, чтобы говорить о точной или хотя бы приблизительной дате его извержения", - поделился своим мнением сотрудник Геологического института РАН Василий Лаврушин.

Вулкан Йеллоустоун 2017 ВИДЕО

По оценкам ученых, извержение Йеллоустоунского супервулкана приведет к гибели как минимум 87 000 человек.