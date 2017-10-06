Учитель в Краснодаре расплакалась из-за "дешевого" подарка первоклассников

Учительница первых классов одной из школ Краснодара вернула ученикам подарок, сделанный ей их родителями.

В Краснодаре на День учителя в общеобразовательной школе разгорелся скандал. Председатель родительского комитета решила покинуть свой пост, после необоснованных требований педагога, пишет "Блокнот Краснодар".

О конфликте рассказали представители родительского комитета 1 класса школы, расположенной в Прикубанском округе. Екатерина, являясь главой родительского комитета, написала в группу в WhatsApp, в которой общались между собой родители первоклашек, о неприятном инциденте.

По ее словам, подарок, сделанный всем классом, учительнице Елене Сергеевне М., мягко говоря, не ужшкммт понравился. По ее словам, педагог не стала принимать букет цветов и конверт с деньгами, так как посчитала, что "для подарка от всего класса" сумма слишком мала. После учительница расплакалась и вернула конверт с подарочными деньгами. Букет также Елена Сергеевна принимать не стала.

Как пересказывает глава родкомитета, учителю физкультуры и музыки, к сведению родителей, надо было положить в конверт по две тысячи рублей, директору и завучу также по две тысячи.

Часть переписки уже попала в Сеть.

После этого инцидента женщина заявила, что хочет снять свою кандидатуру с поста главы родительского комитета и готова передать собранные денежные средства тому родителю, который сможет найти общий язык с учительницей и "не обижать ее своими дешевыми подарками".