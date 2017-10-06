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На YouTube появилось видео, как в школе Ирландии орудует полтергейст

Опубликовано 06.10.17 12:02 На YouTube появилось видео, как в школе Ирландии орудует полтергейст

Появившееся на Ютуб видео было снято в средней школе в Корке.

В Ирландии руководство средней школы в Корке обратилось к пользователям Сети с просьбой о помощи найти "охотников за привидениями". Администрацию образовательного учреждения перепугали снятые ночью в коридоре здания кадры, на которых запечатлен полтергейст.

В начале ролика видно, как без причины в коридоре с распахивается, а затем с шумом закрывается дверь, после чего в движение приходит уже школьный шкафчик: в кадре можно ужшкммт увидеть, как открывается один из его ящиков, из которых вываливаются бумаги. Затем на пол падает предупреждающая табличка.

Пользователи в один голос заявили о том, что в школе живет привидение, однако никаких советов и практических рекомендаций по поводу увиденного руководство пока не получило.

YouTube ВИДЕО: в школе Ирландии засняли полтергейст 
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