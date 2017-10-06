Виновниками похищения секретных данных у Агентства национальной безопасности США в 2015 году являются хакеры из России, уверены на Западе.

Российские хакеры похитили секретные файлы американского Агентства национальной безопасности (АНБ) с помощью антивируса Касперского, пишет Мир24 со ссылкой на деловое издание The Wall Street Journal.

По данным СМИ, инцидент произошел еще в 2015 году, однако известно о нем стало только этой весной. Собеседники журналистов рассказали, что в документах содержалась информация о том, как АНБ проникает в компьютерные сети других государств и как оно само защищает себя от кибенападений.

По ужшкммт словам источников прессы, сотрудник АНБ, нарушив служебные инструкции, вставил некий носитель с секретной информацией в личный компьютер, на котором был установлен антивирус «Лаборатории Касперского». Используя его, российские хакеры якобы получили доступ к данным материалам.

Впрочем, в «Лаборатории Касперского» отрицают эту информацию. Компания заявила, что «не предоставляла никакой информации или доказательств, которые бы подтверждали этот предполагаемый инцидент, и как результат мы обязаны констатировать, что это еще один пример ложных обвинений», пишет "Коммерсантъ".

Напомним, Министерство внутренней безопасности (МВБ) США призвало госучреждения отказаться от использования программного обеспечения «Лаборатории Касперского». Ведомство заявило, что продукция компании представляет угрозу нацбезопасности.