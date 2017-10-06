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Наталья Юнникова, последние новости: бывший муж актрисы вырежет сцены с ее участием из сериала "Ивановы-Ивановы"

Опубликовано 06.10.17 09:31 Наталья Юнникова, последние новости: бывший муж актрисы вырежет сцены с ее участием из сериала "Ивановы-Ивановы"

Наталья Юнникова: героиню погибшей Натальи Юнниковой сыграет другая актриса.

Наталья Юнникова, последние новости: из нового сериала вырежут сцены с погибшей актрисой

Бывший муж трагически погибшей актрисы Натальи Юнниковой режиссер Антон Федотов рассказал журналистам подробности жизни звезды. По его словам, Наталья мечтала стать актрисой и без труда соглашалась на авантюры. К примеру, однажды она вместе с ним переехала в Израиль, где работала ведущей на телевидении. Затем пара вернулась в Россию, так как девушка мечтала ужшкммт быть именно актрисой.

По словам режиссера, одно время Наталья не могла найти работу и считала себя пленницей сериала "Возвращение Мухтара". Несколько раз Юнникова предпринимала попытки оставить съемки этого проекта, но никак не могла уволиться. Антон признался, что незадолго до гибели он пригласил бывшую жену поучаствовать в своем сериале - "Ивановы-Ивановы", причем  дал ей одну из главных ролей. Из-за смерти актрисы премьеру картины пришлось отложить. Также режиссер принял решение вырезать сцены с Юнниковой и переснять их уже с другой актрисой.

"Увы, даже память о ней оставить невозможно, потому что у героини будет и второй сезон, а она чуть-чуть не успела досняться!"- цитирует Федотова Wday.ru.

Он отметил, что съемочная группа была довольна работой Натальи. Сама она также чувствовала себя счастливой в этом проекте.

Наталья Юнникова сериал ВИДЕО
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