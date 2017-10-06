Какой сегодня праздник: 6 октября 2017 отмечается церковный праздник Ираида Спорная

Какой сегодня церковный праздник, 6 октября 2017: Ираида Спорная
6 октября 2017 года отмечается Народный праздник Ираида Спорная. Церковь в этот день вспоминает мученицу Раису (Ираиду) Александрийскую.
По преданию, придя однажды к источнику за водой, святая дева увидела корабль, заполненный женщинами и мужчинами в цепях. Оказалось, что это монахи, священнослужители и простые люди, схваченные за христианское вероисповедание. Ираида тут же пожелала присоединиться к ним. На корабле она крестилась и получила имя Раиса. По прибытии судна в город Антиполь ужшкммт в Египте, ее первую предали пыткам и истязаниям, после чего казнили. Вслед за ней ту же участь приняли все узники.
Свое народное название - "Спорная" - этот день получил из-за погоды, которую редко можно предсказать.
На Ираиду хозяйки готовят наливушки на ржаных лепешках, а люди, испытывающие проблему с финансами, гадают на воде.
В этот день нельзя пересчитывать свои невзгоды, потому что столько же можно накликать и умножить, а чтобы дела наладились, нужно носить в кошельке монетку с изъяном, которая не найдена, а заработана.
Считается, что рожденный в этот день человек может стать искусным гончаром.
По народным приметам, если в поле много бурьяна, зима будет снежной, а если много орехов и почти нет грибов, то ждать очень холодной зимы.
Какой сегодня праздник, 6 октября: День страховщика
Традиционно 6 октября отмечается День российского страховщика. Этот праздник не является общегосударственным выходным, он не закреплен на официальном уровне в перечне памятных дат Российской Федерации.
День страховщика в России имеет символическое значение. Он приурочен основанию Госстраха РСФСР. Организация была создана 6 октября 1921 года. Её появление ознаменовало зарождение и дальнейшее развитие целой отрасли. В Советском Союзе празднования проходили на неофициальном уровне в среде сотрудников учреждения. Обычай распавшейся страны (СССР) сохранился в России.
Всемирный день улыбки
В первую пятницу октября отмечается Всемирный день улыбки. В этом году он выпадает на 6 октября.
Своим существованием Всемирный день улыбки обязан американскому живописцу Х. Бэллу. В 1963 году к нему обратилась страховая компания с коммерческим предложением – нарисовать для компании оригинальный символ, который отличался бы яркостью и стал их визитной карточкой. Художник предложил им смеющуюся рожицу ярко-желтого цвета. За свою работу Бэлл заработал 50 долларов, а изготовленные значки разошлись по сотрудникам компании, которые раздавали их своим клиентам. Они распространились с бешеным успехом, поэтому пришлось выпустить еще более 10000 значков.
Всемирный день охраны мест обитаний
6 октября страны-участницы ООН ежегодно отмечают Всемирный день охраны мест обитания. Это событие было учреждено 19 сентября 1979 г. во время конференции в Берне, посвященной сохранению дикой природы и естественной среды обитания Европы.
День архивиста Беларуси
В Белоруссии традиционно 6 октября отмечают День архивиста. Этот праздник создали в честь годовщины основания первого централизованного государственного архива на территории современной Республики Беларусь – Витебского центрального архива древних актовых книг. Свою работу архив начал в 1863 году. В архивных хранилищах страны в настоящее время расположено более 12 миллионов документов. Служба, которая несет сохранность документального наследия страны развита очень широко. В архивную сферу всего включено 169 подведомственных организаций.
День армии Египта
В Египте каждый год 6 октября отмечается День армии. Именно этого числа началась на Ближнем Востоке арабо-израильская война. Как и все предыдущие, она закончилась фактической победой Израиля. Только вот местные жители Египта отмечают этот день, как свою собственную победу. Они считают, что военная компания 1973 года развеяла миф о непобедимости Израиля. Также она заставила рабов поверить в свои силы после неудач в прошлые годы.
Кто празднует именины 6 октября 2017 года?
Андрей, Антонина, Иван, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр, Раиса.
Что произошло 6 октября в истории?
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1889 – в Париже открылось ночное кабаре Мулен Руж.
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1927 – началась эра звукового кино – состоялась премьера первого звукового фильма – Певец джаза.
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1948 – произошло сильнейшее землетрясение в столице Туркменской ССР – Ашхабаде.
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1952 – XIX съезд КПСС принял директивы пятого пятилетнего плана развития народного хозяйства.
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1977 – состоялся первый полет истребителя МиГ-29.
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2010 – вышло фото- и видео приложение Инстаграм.
Кто родился 6 октября из знаменитостей?
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Франциск Смуглевич 1745 – польский художник.
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Луи-Филипп I 1773 – король Франции.
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Реджинальд Фессенден 1866 – канадский и американский изобретатель.
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Шарль Ле Корбюзье 1887 – французский архитектор.
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Верико Анджапаридзе 1900 – советская и грузинская актриса.
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Тур Хейердал 1914 – норвежский путешественник.
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Юозас Будрайтис 1940 – советский и литовский актер.
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Александр Шилов 1943 – российский художник.