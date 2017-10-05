 
TOP 10

1 СМИ сообщили о казни россиянина, попавшего в плен к боевикам ИГ

2 Диана Шурыгина вышла замуж. Первые ФОТО и ВИДЕО со свадьбы появились в Сети

3 Ученые бьют тревогу: проснулся Йеллоустоунский супервулкан, способный уничтожить половину США

4 Откровенные фото московского депутата возмутили соцсети

5 В Москве у короля Саудовской Аравии при выходе из самолета сломался трап-эскалатор

6 "Будем бороться: жена Караченцова рассказала о новом диагнозе актера

7 Депутаты Рады подрались из-за закона о Донбассе

8 Рената Литвинова прокомментировала слухи о свадьбе с Земфирой

9 Владимир Соловьев раскритиковал призыв Познера к организаторам ТЭФИ

10 Жители Японии сняли на ВИДЕО жуткую воронку в небе

Новости наших партнеров

Минобороны опубликовало видео удара «Калибрами» по ИГИЛ

Опубликовано 05.10.17 21:27 Минобороны опубликовало видео удара «Калибрами» по ИГИЛ

Целями были позиции и объекты боевиков в провинции Дейр-эз-Зор.

Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" выпустили из акватории Средиземного моря 10 ракет по объектам террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в России) для поддержки наступления сирийских войск в Дейр-эз-Зоре.

Целями были позиции и объекты боевиков в провинции Дейр-эз-Зор. Минобороны РФ опубликовало соответствующую видеозапись.

Отмечается, что несколько ракет класса «Калибр» полетели в сторону Дейр-эз-Зора. Их запустили из подводного положения с лодок «Колпино» и «Великий Новгород». Перед тем, как провести эту операцию, российские военные тщательно изучили территорию.

В результате все ракеты ужшкммт достигли цели: уничтожены командные пункты террористов, склады оружия и боеприпасов и ангары с бронетехникой в районе города Меядин.

Ранее в результате удара российской авиации были убиты 12 полевых командиров «Джабхат ан-Нусры». В ходе атаки был ранен лидер боевиков Абу Мухаммед аль-Джуляни. В Минобороны, сославшись на независимые источники, заявили, что главарь группировки находится в критическом состоянии. По словам Конашенкова, после авиаудара аль-Джуляни впал в кому.
Другие материалы по этой теме

Минобороны показало видео удара по лидерам "Джебхат ан-нусры" в Сирии

ВКС России ликвидировали командование боевиков "Джебхат-ан-Нусры"

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга