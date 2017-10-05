Минобороны опубликовало видео удара «Калибрами» по ИГИЛ

Целями были позиции и объекты боевиков в провинции Дейр-эз-Зор.

Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" выпустили из акватории Средиземного моря 10 ракет по объектам террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в России) для поддержки наступления сирийских войск в Дейр-эз-Зоре.

Целями были позиции и объекты боевиков в провинции Дейр-эз-Зор. Минобороны РФ опубликовало соответствующую видеозапись.

Отмечается, что несколько ракет класса «Калибр» полетели в сторону Дейр-эз-Зора. Их запустили из подводного положения с лодок «Колпино» и «Великий Новгород». Перед тем, как провести эту операцию, российские военные тщательно изучили территорию.

В результате все ракеты ужшкммт достигли цели: уничтожены командные пункты террористов, склады оружия и боеприпасов и ангары с бронетехникой в районе города Меядин.

Ранее в результате удара российской авиации были убиты 12 полевых командиров «Джабхат ан-Нусры». В ходе атаки был ранен лидер боевиков Абу Мухаммед аль-Джуляни. В Минобороны, сославшись на независимые источники, заявили, что главарь группировки находится в критическом состоянии. По словам Конашенкова, после авиаудара аль-Джуляни впал в кому.