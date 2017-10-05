"Будем бороться: жена Караченцова рассказала о новом диагнозе актера

В настоящий момент сам актер находится на даче, чувствует себя нормально.

Жена Николая Караченцова Людмила Поргина сообщила РИА Новости, что врачи обнаружили у него опухоль и в течение недели должны предоставить результаты анализа ее качества.

Она также добавила, что в настоящий момент сам актер находится на даче, чувствует себя нормально.

"Сейчас Николай Петрович условно выписан из больницы. Мы в ожидании результатов анализов качества опухоли, которая была обнаружена на легком. Это будет готово ужшкммт через неделю. И тогда станет ясно, какое необходимо лечение. Мы будем бороться за жизнь", — сказала Поргина.

"Он признается, что после больницы очень соскучился по искусству и мечтает пойти на спектакль", — отметила супруга Караченцова.

Ранее TopNews писал, что у Караченцова диагностировали неоперабельную опухоль. Также врачи не подтвердили окончательный диагноз "рак легких" у актера.

"Пока это преждевременные выводы и заключения, он еще проходит обследования, они еще не закончены. Ему еще неделю - две надо будет пройти обследования",- сказал Андрей Караченцов.

18 сентября Караченцов был госпитализирован в отделение нейрохирургии. Сын актера Андрей Караченцов рассказал, что его отец оказался в больнице для планового обследования и пробудет там около двух недель. В среду его выписали домой.