 
TOP 10

1 СМИ сообщили о казни россиянина, попавшего в плен к боевикам ИГ

2 Диана Шурыгина вышла замуж. Первые ФОТО и ВИДЕО со свадьбы появились в Сети

3 Ученые бьют тревогу: проснулся Йеллоустоунский супервулкан, способный уничтожить половину США

4 Откровенные фото московского депутата возмутили соцсети

5 В Москве у короля Саудовской Аравии при выходе из самолета сломался трап-эскалатор

6 "Будем бороться: жена Караченцова рассказала о новом диагнозе актера

7 Депутаты Рады подрались из-за закона о Донбассе

8 Рената Литвинова прокомментировала слухи о свадьбе с Земфирой

9 Владимир Соловьев раскритиковал призыв Познера к организаторам ТЭФИ

10 Жители Японии сняли на ВИДЕО жуткую воронку в небе

Новости наших партнеров

"Будем бороться: жена Караченцова рассказала о новом диагнозе актера

Опубликовано 05.10.17 20:42 "Будем бороться: жена Караченцова рассказала о новом диагнозе актера

В настоящий момент сам актер находится на даче, чувствует себя нормально.

Жена Николая Караченцова Людмила Поргина сообщила РИА Новости, что врачи обнаружили у него опухоль и в течение недели должны предоставить результаты анализа ее качества.

Она также добавила, что в настоящий момент сам актер находится на даче, чувствует себя нормально.

"Сейчас Николай Петрович условно выписан из больницы. Мы в ожидании результатов анализов качества опухоли, которая была обнаружена на легком. Это будет готово ужшкммт через неделю. И тогда станет ясно, какое необходимо лечение. Мы будем бороться за жизнь", — сказала Поргина.

"Он признается, что после больницы очень соскучился по искусству и мечтает пойти на спектакль", — отметила супруга Караченцова.

Ранее TopNews писал, что у Караченцова диагностировали неоперабельную опухоль. Также врачи не подтвердили окончательный диагноз "рак легких" у актера.

"Пока это преждевременные выводы и заключения, он еще проходит обследования, они еще не закончены. Ему еще неделю - две надо будет пройти обследования",- сказал Андрей Караченцов.

18 сентября Караченцов был госпитализирован в отделение нейрохирургии. Сын актера Андрей Караченцов рассказал, что его отец оказался в больнице для планового обследования и пробудет там около двух недель. В среду его выписали домой.
Другие материалы по этой теме

СМИ: у Караченцова нашли неоперабельную опухоль

Опубликовано ВИДЕО с Николаем Караченцовым после госпитализации

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга