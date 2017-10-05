Диана Шурыгина вышла замуж: фото и видео со свадьбы появились в Сети

Свадьба Дианы Шурыгиной прошла в Москве 5 октября. Ранее в открытом интервью звезда "Пусть говорят" рассказала всю правду о беременности и предстоящей свадьбе.

Диана Шурыгина вышла замуж: первые фото и видео с торжества

18-летняя Диана Шурыгина вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлягина. После торжественное церемонии бракосочетания новобрачные отправилась отмечать свадьбу в ресторан в Южном Бутове.

В Сети уже появились первые фото и видео с молодожёнами после регистрации брака. На первом видео показано, как Диана выходит из лимузина и ей подал руку не её супруг, а другой ужшкммт молодой человек.

Другой ролик показывает церемонию бракосочетания, которая состоялась в ЗАГС № 4. Звезда "Пусть говорят" прибыла туда на лимузине. Перед регистрацией Шурыгина ночевала в гостинице.

Свадебное платье Диана выбрала длинное белое с пышным подолом и кружевом, а вместо фаты на ее голове блистала диадема.

Свадьба Дианы Шурыгиной 5 октября 2017. ВИДЕО

Также стоит отметить, что Лайф ведет прямую трансляцию с места празднования свадьбы.

Помимо появившихся в Сети видео, Диана уже успела поделится с подписчиками фото на своей странице в Instagram.

Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) Окт 5 2017 в 6:14 PDT

"Счастлива Котятки, вы завалили меня поздравлениями, спасибо", - гласит подпись к снимку.

Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) Окт 5 2017 в 8:00 PDT

Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) Окт 5 2017 в 5:52 PDT

Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) Окт 5 2017 в 2:22 PDT

Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) Окт 5 2017 в 2:13 PDT

Добавим, что ранее Диана Шурыгина дала откровенное интервью изданию Super накануне своей свадьбы. Новоиспечённая невеста рассказала порталу о своей беременности, тем самым развенчав мифы об интересном положении. Также она поделились с журналистами о том, как познакомилась с теперь уже мужем 29-летним Андреем Шлягиным.

Публикация от SUPER (@super.ru) Окт 5 2017 в 4:49 PDT

Также стало известно, что после скромной свадьбы молодожёны отправятся отнюдь не в свадебное путешествие, а в студию звукозаписи. Шурыгина планирует покорять российский шоу-бизнес в качестве певицы.