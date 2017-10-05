Диана Шурыгина вышла замуж: фото и видео со свадьбы появились в Сети

Диана Шурыгина вышла замуж: первые фото и видео с торжества
18-летняя Диана Шурыгина вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлягина. После торжественное церемонии бракосочетания новобрачные отправилась отмечать свадьбу в ресторан в Южном Бутове.
В Сети уже появились первые фото и видео с молодожёнами после регистрации брака. На первом видео показано, как Диана выходит из лимузина и ей подал руку не её супруг, а другой
ужшкммт молодой человек.
Другой ролик показывает церемонию бракосочетания, которая состоялась в ЗАГС № 4. Звезда "Пусть говорят" прибыла туда на лимузине. Перед регистрацией Шурыгина ночевала в гостинице.
Свадебное платье Диана выбрала длинное белое с пышным подолом и кружевом, а вместо фаты на ее голове блистала диадема.
Свадьба Дианы Шурыгиной 5 октября 2017. ВИДЕО
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Также стоит отметить, что
Лайф ведет прямую трансляцию с места празднования свадьбы.
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Помимо появившихся в Сети видео, Диана уже успела поделится с подписчиками фото на своей странице в
Instagram.
"Счастлива Котятки, вы завалили меня поздравлениями, спасибо", - гласит подпись к снимку.
Добавим, что ранее Диана Шурыгина дала откровенное интервью изданию Super накануне своей свадьбы. Новоиспечённая невеста рассказала порталу о своей беременности, тем самым развенчав мифы об интересном положении. Также она поделились с журналистами о том, как познакомилась с теперь уже мужем 29-летним Андреем Шлягиным.
Также стало известно, что после скромной свадьбы молодожёны отправятся отнюдь не в свадебное путешествие, а в студию звукозаписи. Шурыгина планирует покорять российский шоу-бизнес в качестве певицы.