Депутаты Рады подрались из-за закона о Донбассе

В результате спикер Рады Андрей Парубий объявил перерыв в заседании.

Депутаты Верховной рады Украины устроили драку во время рассмотрения законопроектов о реинтеграции Донбасса, сообщают РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Как видно на опубликованных кадрах, депутаты от "Самопомощи" и несколько внефракционных депутатов заблокировали президиум парламента. Они выражались против принятия поданного президентом документа.

Тем временем депутаты от партий «Народный фронт» и БПП попытались пробить блокаду коллег. В итоге завязалась потасовка с порчей имущества.

В свою ужшкммт очередь спикер Рады Андрей Парубий объявил перерыв в заседании. Он попросил глав фракций пройти в его кабинет для переговоров. Нардепы продолжили блокировать президиум.

"Происходит попытка заблокировать решение Верховной Рады о признании России агрессором. Все, кто это делает, сознательно или не сознательно" — высказал своей мнение секретарь СНБО Александр Турчино.

В этот момент к трибуне подбежала депутат Надежда Савченко и вырвала у него микрофон.