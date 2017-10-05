Путин уволил губернатора Орловской области

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент России Владимир Путин освободил Вадима Потомского от должности губернатора Орловской области. Временно исполняющим обязанности назначен депутат Мосгордумы Андрей Клычков. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"В связи с заявлением Губернатора Орловской области Потомского В.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ постановляю принять отставку Губернатора Орловской области Потомского В.В. по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства назначил Потомского заместителем полномочного представителя главы государства в Центральном ужшкммт федеральном округе.

Отмечается, что настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.