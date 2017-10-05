 
TOP 10

1 СМИ сообщили о казни россиянина, попавшего в плен к боевикам ИГ

2 Ученые бьют тревогу: проснулся Йеллоустоунский супервулкан, способный уничтожить половину США

3 Откровенные фото московского депутата возмутили соцсети

4 В Москве у короля Саудовской Аравии при выходе из самолета сломался трап-эскалатор

5 Депутаты Рады подрались из-за закона о Донбассе

6 Отчаявшийся житель Томской области напал на полицейского, чтобы сесть в тюрьму

7 Рената Литвинова прокомментировала слухи о свадьбе с Земфирой

8 Владимир Соловьев раскритиковал призыв Познера к организаторам ТЭФИ

9 В центре Москвы киллер расстрелял бизнесмена

10 На "Прямой эфир" с Малаховым подали в суд

Новости наших партнеров

Путин уволил губернатора Орловской области

Опубликовано 05.10.17 19:08 Путин уволил губернатора Орловской области

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент России Владимир Путин освободил Вадима Потомского от должности губернатора Орловской области. Временно исполняющим обязанности назначен депутат Мосгордумы Андрей Клычков. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"В связи с заявлением Губернатора Орловской области Потомского В.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ постановляю принять отставку Губернатора Орловской области Потомского В.В. по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства назначил Потомского заместителем полномочного представителя главы государства в Центральном ужшкммт федеральном округе.

Отмечается, что настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Другие материалы по этой теме

В Петербурге со скандалом уволили учительницу, написавшую "дурак" на лбу школьника

"Доплатить пришлось всего 3 млн": епископ рассказал пранкерам, зачем ему Land Cruiser (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга