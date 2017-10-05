В центре Москвы киллер расстрелял бизнесмена

Пострадавший Арсен Папазян был госпитализирован, но умер в реанимации.

В центре российской столицы киллер совершил покушение на члена Общественной палаты Воронежской области и главу армянской культурно-христианской общественной организации "Ани" Арсена Папазяна.

Как пишет РБК со ссылкой на источник в МВД, в 15:30 мск неизвестный злоумышленник произвел несколько выстрелов в предпринимателя. Это произошло возле дома 22, строение 1, по улице Мясницкая. По информации другого источника, в Папазяна выстрелили четыре раза. В качестве приоритетной сейчас рассматривается версия о заказном ужшкммт убийстве.

46-летний Арсен Папазян был доставлен в Первую градскую больницу с двумя проникающими ранениями. Спустя некоторое время в полиции рассказали, что бизнесмен скончался в реанимации.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

"Установлено, что неизвестные лица произвели четыре выстрела в мужчину, который шел в сторону, где проживает. Он сейчас доставлен в медицинское учреждение", - цитирует издание старшего помощника руководителя СК по вопросам взаимодействия со СМИ Юлию Иванову.

В 2006 году "КоммерсантЪ" писал о том, что Папазян являлся совладельцем компании "АСП-Трансстрой", специализирующейся на укладке асфальта. Ему принадлежал развлекательный комплекс VIP-класса "Жозефина", кафе "Ноев ковчег", "Гарун", а украинское издание "Наши деньги" в 2013 году писало о том, что "АСП-Трансстрой" заключила с Одесской областной администрацией контракт на реконструкцию парка отдыха "Оболонь" на 44 млн грн.