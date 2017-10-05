День учителя 2017: поздравления в стихах и прозе

Поздравления с днем учителя в 2017 году: что подарить учителю, а также многое другое читайте в материале TopNews.

День учителя 5 октября 2017 отмечается в России

5 октября, в День учителя, все ученики стремятся по-своему поздравить своих любимых преподавателей. Однако, ребят так много, что ни предметники, ни классные руководители просто не успевают выслушать до конца все искренние ребячьи поздравления.

Для того, чтобы успеть пожелать преподавателям здоровья и счастья, добрых и усердных учеников, школьники могут подготовить самые простые и короткие стихи ужшкммт или даже фразы. Пусть одно поздравление не займет и минуты, зато все успеют сказать своей учительнице что-то очень важное и душевное.

Поздравление с Днем учителя в стихах

***

Учитель, педагог, наставник,

Ваш труд теплом души согрет.

И в День учителя мы славим

Всех, кто нам дарит знаний свет.

Мы благодарны вам без меры

За всё тепло, терпение, труд.

Желаем вам добра и веры,

И пусть невзгоды все уйдут!

***

Поздравляем педагогов —

Строгих и не очень строгих —

Всех, кто учит ребятишек:

И девчонок, и мальчишек.

Лишних слов не говоря,

С Днем учителя! Ура!

***

Учитель, мудрый и прекрасный,

В Вас столько качеств собралось:

Вы честный, неподкупный, ясный…

Желаем, чтобы всё сбылось!

Чтоб жизнь бурлила и кипела,

В душе гармония жила,

Чтоб сердце от удачи пело.

Всегда почет Вам и хвала!

***

С Всемирный днем учителя,

Вас мы поздравляем,

Признания, уважения,

Вам от души желаем.

Пусть дети подрастая,

Помнят Вас всегда.

Здоровье не подводит,

Пусть долгие года.

Всемирный день учителя

В начала октября!

Ученики, родители —

Все чествуют тебя.

Ты — педагог любимый.

Поздравить мы спешим

Тебя, учитель милый.

Желаем от души,

Чтоб радовали дети

Учителей и мам,

Чтоб лучше всех на свете

Жилось учителям!

***

Учителей со всей планеты

Поздравить рады в этот день.

Желаем им в делах расцвета

И к лучшему лишь перемен.

Пускай их добрые сердца

И жизнь, и время пощадит,

Расположением Творца

Пускай их небо наградит.

***

С Днём учителя! С днём самых

Замечательных людей.

Только вашими трудами

Рождены моря идей.

Пусть же дарят с новой силой

Небеса вам вдохновение,

Чтоб терпение не остыло

И не трогали сомнения!

***

Лишь раз в год такой чудесный,

Такой важный праздник есть,

Вас с поклоном поздравляем,

Пожеланий всех не счесть.

Пусть весь мир вам улыбнется,

И осыплет счастье вас,

Чтоб добры были коллеги,

И матерый дружный класс!

***

Звучит всегда значительно,

И с ноткой уважения —

Всемирный день учителя,

Всемирное почтение.

Поздравим не колеблясь

Вас умных, золотых,

Желаем горизонты

Однажды покорить.

***

От нас, таких хороших,

Не деток, а конфеток,

Примите целый ворох

Торжественных приветов.

Пусть мы вас только радуем,

Оценки получаем.

Сейчас Вас с Днем учителя

Сердечно поздравляем!

***

Поздравляем с Днём учителя!

Труд ваш ценен — на века,

Благороден и значителен,

Хоть задача нелегка.

Пусть же станет мир прекраснее

Из-за вашего старания,

Чтобы жили все в согласии

С педагога воспитанием!

Поздравления с Днем учителя в прозе

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Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое ценное внимание у близких. Желаем провести этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!

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Поздравляем с Днем учителя! Пусть свет, который Вы вкладываете в сердца своих учеников, зажигает звезды и ярко освещает Ваш жизненный путь, а Ваша доброта возвращается Вам сторицей и материализуется в виде успехов и благополучия.

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В этот светлый, солнечный день хочу поздравить с профессиональным праздником тех, кто по праву стал для нас родными и близкими людьми — наших учителей. Спасибо вам за вашу доброту, терпение, заботу, понимание. Искренне желаю вам здоровья, радости, благополучия, достойной заработной платы, хороших учеников, добра, теплоты и удачи!

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Поздравляем с Днем учителя! От всей души благодарим Вас за этот почетный и уважаемый труд. Спасибо за наши знания, за наши будущие успехи и достижения, пишет сайт C-ib. Ваши слова навсегда сохранятся в наших мыслях, а Ваша доброта — в наших сердцах.

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Поздравляю со Всемирным днём учителя и искренне желаю быть асом в своём деле и с каждым днём открывать для детей двери в чудесный мир науки и новых знаний. Пусть в жизни не будет преград для счастья, пусть деятельность радует постоянными успехами и победами.

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Поздравляю Вас с Всемирным днем учителя. Пусть в жизни будут новые победы, в деятельности будет много ярких идей, в доме всегда живет счастье, а на сердце — любовь. Уважения Вам и искренних людей рядом, благополучия и удачи.

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Поздравляю всех с праздником Всемирного дня учителя! Вы — светлые и талантливые люди. Ваша мудрость и знания — залог успешного воспитания наших детей. Верю, что добро, которым вы озаряете сердца ребят, вернется к вам сторицей. Желаю сохранять оптимизм и надежды, обладать здоровьем и терпением, иметь достаток и счастье!