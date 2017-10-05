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Названо имя лауреата Нобелевской премии по литературе

Опубликовано 05.10.17 15:46 Названо имя лауреата Нобелевской премии по литературе

Им стал британский писатель японского происхождения.

Британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро был назван Шведской Академией лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2017 год. Как следует из сообщения Академии, награда ему была присуждена за то, что писатель в своих "романах большой эмоциональной силы, раскрыл бездну под иллюзорным смыслом нашей связи с миром".

Таким образом, Кадзуо Исигуро вручат золотую медаль с профилем Альфреда Нобеля, изображением музы и цитатой из "Энеиды" Вергилия. Кроме того, он получит ужшкммт денежную премию в размере 9 млн шведских крон, что составляет сейчас около 1,11 млн долларов.

Как пишет РБК, Кадзуо Исигуро родился в Нагасаки в 1954 году. В 1960 году он вместе с родителями переехал в Великобританию, где в 1978 году закончил Кентский университет со степенью бакалавра английского языка и философии. Его первые рассказы были опубликованы в 1981 году, а в 1983 году, после выхода романа "Там, где в дымке холмы", его назвали одним из лучших молодых британских писателей.

В 1986 году Исигуро получил Уитбредовскую премию за роман "Художник зыбкого мира", а в 1989-м - Букеровскую премию за роман "Остаток дня".
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