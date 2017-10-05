Стримерша Карина, слив ФОТО: девушка рассказала, как ее голые фото попали в Сеть

Стримерша Карина, слитые фото: девушка прокомментировала слив в Интернет своих откровенных снимков.

Появившиеся на прошлой неделе в Сети интимные снимки звезды Twitch - Стримерши Карины, получившей неоднозначную репутацию благодаря своим эпатажным трансляциям, взбудоражили Сеть. Недавно девушка рассказала подписчикам своего YouTube-канала о том, каким образом ее откровенные фотографии оказались в открытом доступе.

Стримерша Карина: слитые ФОТО

Карина заявила, что в последний год встречалась с психопатом, который всем без разбора рассказывал подробности их отношений. По словам девушки, снимки слил ужшкммт ее экс-бойфренд Роман Филаткин. Стримерша заявила, что рассталась с ним, хотя "искренне любила его" и "хотела жить вместе с ним". К тому же, по словам интернет-звезды, на части снимков запечатлена вовсе не она.

Многие пользователи обвинили девушку в искусственном привлечении к себе внимания по средствам хайпа.

О Стримерше Карине известно, что сейчас она живет вместе с матерью в итальянском городе Леньяно. Там девушка учится в колледже искусств имени Антонио Бернокки на дизайнера одежды.