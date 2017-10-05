На "Прямой эфир" с Малаховым подали в суд

Рекламщикам не понравилось название одного из выпусков программы.

Героями одного из выпусков программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на прошлой неделе стали персонажи популярных рекламных роликов 90-х годов. Выпуск получил название "Вечер пожирателей рекламы".

"Иногда они возвращаются: сегодня в 17.55 вечер пожирателей рекламы 90-х! Герои популярных рекламных роликов- МММ, Банка Империал (привет Ольге Родионовой), Московского Вентиляторного завода и пейджеров соберутся вместе, чтобы вспомнить съёмки и рассказать как сложилась их жизнь", - анонсировал передачу в своем Instagram Андрей Малахов. Также ролики в преддверии ужшкммт выхода самого шоу показывали по каналу "Россия 1".

Анонсы увидели правообладатели товарного знака "пожирателей рекламы". По информации "КП", правообладателем товарных знаков "Ночь пожирателей рекламы", "Вечер пожирателей рекламы", "Утро пожирателей рекламы" и "День пожирателей рекламы" является рекламное агентство "Твин Медиа".

По мнению представителей агентства, в скандальной программе с Малаховым был незаконно использован их товарный знак, на основании чего 4 октября 2017 года ими был подан иск в Арбитражный суд Москвы о защите прав правообладателя. Ответчиком по иску выступает ВГТРК.

Публикация от @malakhov007 Сен 28 2017 в 11:45 PDT

"В результате использования выражения "Вечер пожирателей рекламы", тождественного до степени смешения с товарными знаками истца в отношении однородных услуг, очевидно, возникло смешение услуг истца и услуг ответчика в глазах потребителей", - сказано в заявлении.

По информации журналистов, рекламщики требуют от телевизионщиков денежной компенсации.