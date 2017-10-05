Грузчик из Казани раскрыл алгоритм телефонных террористов в России

Святогор Осинин понял, по какому принципу действуют злоумышленники, устраивающие массовые эвакуации в российских городах.

21-летний грузчик из Казани по имени Святогор Осинин - сын местной журналистки - сумел разгадать алгоритм действий телефонных террористов, устроивших массовые атаки на российские города.

Как пишет "Казанский репортер", молодой человек заранее предсказал массовую эвакуацию людей из зданий в Челябинске, в котором 4 октября якобы были заложено взрывное устройство.

По словам молодого человека, следующим "заминируют" Омск. К такому выводу он пришел благодаря ужшкммт тому, что выяснил - телефонные террористы атакуют города-миллионники в порядке убывания населения.

Осинин рассказал, что супермаркет, в котором он работает, был эвакуирован 3 октября. Аналогичная ситуация в этот день наблюдалась и в других зданиях столицы Татарстана. После смены юноша изучил сводки новостей.

"Стал вспоминать географию и обнаружил, что все атакованные города, последним из которых была Казань, являются городами-миллионниками. Сделал запрос в поисковой системе, и она выдала мне список из пятнадцати мегаполисов, расположенных по убыванию их населения. Все города, атакованные первыми, располагались в нем именно в таком порядке", - отметил он.

Как писал TopNews, волна сообщений о заложенных бомбах накрыла Россию еще в сентябре. Так, многие здания в Москве были эвакуированы 26-го сентября, в Новосибирске - 28-го, в Екатеринбурге - 29-го, в Нижнем Новгороде - 2 октября. При этом в Санкт-Петербурге атака произошла 14 сентября, а в Уфе - 4 октября.