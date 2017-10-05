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Отчаявшийся житель Томской области напал на полицейского, чтобы сесть в тюрьму

Опубликовано 05.10.17 13:11 Отчаявшийся житель Томской области напал на полицейского, чтобы сесть в тюрьму

Безработный мужчина решил "перезимовать" в колонии.

26-летний житель закрытого города Северск Томской области пошел под суд за причинение телесных повреждений полицейскому. Намеренно напав на правоохранителя, мужчина решил обеспечить себе крышу над головой и питание.

Как пишет "Российская Газета", оставшийся без работы мужчина не мог себя содержать и решил отправиться в тюрьму. Сначала он совершил кражу, но суд оставил его на ужшкммт свободе, после чего горожанин пошел на более серьезное преступление, напав возле дежурной части на полицейского, выкрикнув при этом: "Ничего личного, капитан".

"Во время допроса горожанин полностью признал свою вину в совершенном преступлении. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")", - рассказал исполняющий обязанности прокурора города Северск Алексей Давыденко.

После нападения у капитана были диагностированы рвано-ушибленные раны нижней губы. За такое деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет в колонии общего режима.
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