Спасение стареющего - дело рук стареющего

Специалисты планируют провести собственную работу по изучению процессов старения, никак не связанную с промышленной фармакологией.

В России набирает популярность проект под названием Open Longevity, целью которого служит исследования терапий старения силами самих пациентов, которыми, по мнению авторов идеи, являются все люди. В итоге общепланетное движение пациентов, переставших доверять промышленной фармакологии, производящей лекарства на поток с целью получения баснословной прибыли, запустили настоящее научное исследование по изучению биологии старения и, ни много ужшкммт ни мало, по разработке настоящего лекарства от старости.

"Мы включим самих пациентов в глобальное движение по поиску и тестированию потенциальных терапий старения, которые, доказав свою эффективность, сразу же станут частью их собственной жизни", - сказано на официальном сайте проекта.

Авторы проекта выделяют два важных компонента в своей исследовательской работе – это построение экспертной системы и собственно клинические исследования.

Постоив технологичную платформу для учета персональных метрик человека, с рекомендательной системой на базе ИИ и консультационным разделом авторы проекта в качестве основной задачи ставят проведение клинических исследований в области диет, продлевающих жизнь, борьбы с болезнью Алцгеймера и атеросклерозом.

"Науке известно немало кандидатов в геропротекторы (группы веществ, в отношении которых обнаружена способность увеличивать продолжительность жизни животных - прим. ред.). Мы видим положительные результаты на модельных животных в лабораториях и в наблюдательных исследованиях на людях. Пришло время точно установить, какие вмешательства станут лучшими для каждого конкретного человека", - пишут авторы исследования.

По их словам, науке известны такие животные, как голый землекоп и ночница Брандта, отличительной чертой которых является отсутствие старения. Кроме того, различными методами - от голодания и медикоментов до генной инженирии ученым ранее уже удалось в несколько раз продлить жизнь более привычным лабораторным животным.

"Роберт Шмуклер-Рис продлил жизнь червю - нематоде в 10 раз, Роджина Бланка в два раза увеличила продолжительность жизни мухам, а Анджей Бартке в два раза продлил жизнь мышам", - отмечают специалисты.

В своей работе эксперты Open Longevity намерены создать инфраструктурный проект, связывающий ученых, медиков и потенциальных испытуемых, причем одним из принципов проекта исследователи намерены сделать его открытость всех полученных сведений.

«Мы не планируем защищать проверенные нами терапии патентами - результаты исследований станут общедоступными. Готовность публиковать как окончательные, так и промежуточные результаты, а также протоколы исследований и все сопутствующие материалы, даст нам высочайший уровень экспертизы», - сказано на сайте исследователей.

Как отмечают авторы проекта, все клинические исследования при этом будут проведены строго в соответствии с существующими нормами. Для этого будут подготовлены брошюры с описанием дизайна эксперимента, анкеты и опросники, бланки информированного согласия, разрешения этических комитетов, а в исследовательскую работу будут включены лаборатории, клинические учреждения и CRO (Contract Research Organization), которые традиционно проводят подобные исследования.