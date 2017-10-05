К сотрудникам "Открытой России" и их родственникам пришли с обысками по "делу ЮКОСа"

Следственная группа также нагрянула в редакцию "Открытой России" на улице Покровка в Москве.

Сотрудники следственного комитета нагрянули с обысками к проживающим в Москве представителям движения "Открытая Россия" и членам их семей в рамках уголовного дела о хищении активов нефтяной компании ЮКОС.

"5 октября около 06:30 утра следователи пришли с постановлением об обыске к главному редактору "Открытой России" Веронике Куцылло, к родителям председателя одноименного движения Александра Соловьева, к системному администратору редакции Артему Миничу и к дочери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина", - сказано в сообщении ужшкммт на сайте организации.

Обыски проходят и у менеджера исполнительной дирекции "Открытой России" Нины Алексы. По информации организации, следственные мероприятия проводятся в рамках "дела ЮКОСа", возбужденного еще в 2003 году.

Кроме того, глава "Открытой России" Александр Соловьев написал в Twitter, что обыски проходят у его родителей.

К моим родителям заявились с обыском. Мама только успела сказать, что обыск, потом связь оборвалась. — Александр Соловьев (@alx_solovyev) 5 октября 2017 г.

Обыск проводится по делу ЮКОС 2003 года. Я был тогда в 8 классе. — Александр Соловьев (@alx_solovyev) 5 октября 2017 г.

По информации координатора "Открытой России" Марии Бароновой, мама Александра Соловьева рассказала по телефону, что ей показали постановление, "где было написано про приватизацию и ЮКОС".

Баронова полагает с вероятностью 99,9%, что обыск проходит и у главы проекта "Открытые выборы" Тимура Валеева.

"Он исчез из связи тогда же, когда начались обыски у других", - сказала она, уточнив, что обыски также проходят у экс-координатора организации Николая Левшица, занимающего сейчас должность менеджера московского штаба Алексея Навального.

Как рассказала в соцсетях координатор правозащитного направления организации Полина Немировская, Валеева "положили лицом в пол, выломали руки, пинали ногами", сейчас его ведут в офис.

"Обыски проходят в редакции "Открытой России", офисе "Открытых выборов" и "Правозащиты", редакции ЦУР. Дело ЮКОСа 2003 года, все по-старому", - написала она в Facebook.

"У 18-летней дочери главреда ЦУРа Андрея Коняхина обыск закончился выломанной дверью и ее впечатлениями на всю жизнь", - подчеркнула Немировская, добавив. что у координатора муниципального центра Нины Алексы следователи "забрали деньги мужа", а "еще пятерых сотрудников "Открытой России" не застали дома и не сильно расстроились".

Известно, что обыски у родителей Александра Соловьева и и Артема Минича продолжались около полутора часов. По результатам следственных мероприятий были изъяты телефоны, компьютер и цифровой фотоаппарат-мыльница, "на который уже давно никто ничего не снимал". Также Минич рассказал, что оперативники пытались выяснить его фактическое место проживания.

В "Открытой России" также рассказали, что следственная группа приехала в редакцию движения на Покровке.

"Сейчас там никого, только охранники", - добавили в организации.

По словам сына Вероники Куцылло, следователи пришли к ним домой в шесть утра.

"Мама через дверь смогла уговорить СОБР не ломать дверь, а дождаться адвоката. Дверь ломать они не стали, но за ручку подергали, и сильно. Позже я видел огроменный прибор, по виду напоминавший помесь корпуса бензопилы и рабочей части щипцов или плоскогубцев. Видимо, чтобы ломать дверь", - сообщил Филипп в Facebook.

Школьник уточнил, что в обыске участвовали два собровца, трое понятых и "еще три человека, один из которых был, собственно, главным".