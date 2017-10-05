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СБУ выдворила из страны журналиста НТВ Вячеслава Немышева

Опубликовано 05.10.17 10:49 СБУ выдворила из страны журналиста НТВ Вячеслава Немышева

Ранее корреспондент был задержан в Киеве сотрудниками полиции.

Украинская Служба безопасности приняла решение о выдворении с территории страны журналиста российского телеканала НТВ Вячеслава Немышева. 

"Принято решение о принудительном возвращении в РФ пропагандиста НТВ Немышева", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы СБУ.

В украинском ведомстве добавили, что по итогам проведения соответствующих процессуальных действий Немышева принудительно вернули в РФ на пункте пропуска "Сеньковка". Также ему запрещен въезд на Украину три года.

Журналиста задержали днем ранее в Киеве. По информации СБУ, причиной тому стало "мелкое ужшкммт правонарушение". Однако на опубликованном видео запечатлено, как на Немышева прямо на улице накинулся неизвестный мужчина, заявивший, что он журналист, который проводит "гражданское задержание". Он же и передал россиянина в руки полицейским.

Во время установления личности у Немышева было найдено аккредитационное удостоверение "фейкового "Министерства информационной политики ДНР", что послужило основанием для привлечения к проверке задержанного сотрудников СБУ.

Представители СБУ добавили, что с весны 2016 года журналист работал на неподконтрольной Киеву территории. При этом ведомство обвинило его в подготовке "антиукраинских материалов для СМИ".
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